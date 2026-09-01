Otra opción en lugar de Gakpo: el Manchester City anuncia un nuevo fichaje

El Manchester City anunció oficialmente el fichaje del extremo Iliman Ndiaye, procedente del Everton, en una operación cuyo valor total ascendió a 65 millones de libras esterlinas.

Según Sky Sports, la operación incluye que el Everton reciba 60 millones de libras esterlinas como cifra fija, además de 5 millones de libras esterlinas en forma de primas y variables.

De acuerdo con el comunicado del Manchester City, el jugador de 26 años firmó un contrato de 5 años con el club.

El traspaso de Ndiaye al Manchester City se produjo tras el fracaso del club en fichar al neerlandés Cody Gakpo, ya que el Liverpool rechazó una oferta valorada en 80 millones de libras esterlinas por ceder a su jugador, lo que empujó al City a dirigirse hacia el extremo del Everton como opción alternativa.

El Liverpool se mostraba reticente a dar el visto bueno a la salida de Gakpo por las dudas relacionadas con su capacidad de fichar un sustituto adecuado antes del cierre del mercado de fichajes.

El City buscaba reforzar sus opciones en la posición de extremo junto con el fichaje de un centrocampista, después de haber permitido a principios de mes las salidas de Savinho y Omar Marmoush al Tottenham.

La salida de la pareja provocó una reducción de las opciones de Enzo Maresca en las bandas, ya que en el banquillo del equipo durante la victoria ante el Crystal Palace del viernes no figuró ningún extremo, mientras que Phil Foden comenzó el partido en la posición de banda, pese a que el técnico reconoció que no es un extremo por naturaleza.

Esto llega en un momento en el que el Manchester City se prepara para anunciar su gran fichaje con la incorporación de Enzo Fernández, procedente del Chelsea, la operación más cara en la historia de la Premier League, según varios informes de prensa.

Ndiaye dijo, tras completar su traspaso: "He trabajado toda mi vida para conseguir una oportunidad como esta".

Y añadió: "El Manchester City es uno de los mejores clubes del mundo, y lo he visto conquistar todos los títulos desde que era pequeño. Poder escribir mi propio capítulo en una historia tan especial como esta representa la oportunidad de mi vida, y estoy decidido a aprovecharla con ambas manos".

Y continuó: "Mi camino no siempre fue fácil, pero siempre creí en mi capacidad de jugar con un equipo que compita por los mayores títulos, y ahora estoy aquí. Es una sensación realmente maravillosa".

El jugador aclaró: "Me gusta jugar el balón por el suelo dentro de un equipo ofensivo que busca marcar el mayor número posible de goles, y por eso sé que el Manchester City es el lugar ideal para mí".

Por su parte, el director deportivo del club, Hugo Viana, dijo: "Iliman es un futbolista sumamente talentoso. Ha trabajado muy duro para llegar a este nivel, y desde mi primera conversación con él quedó claro de inmediato lo humilde que es y su determinación por convertirse en el mejor jugador que puede ser".

Y añadió: "No tengo la menor duda de que la afición del Manchester City disfrutará mucho viéndolo jugar con la camiseta del equipo".

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