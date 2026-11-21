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Tras la baja de Kvicha Kvaratskhelia, el campeón de la Champions League teme ahora por Desire Doue: el atacante fue retirado en camilla entre lágrimas durante la visita a Niza.

En el minuto 38, su rodilla derecha cedió al cambiar de dirección sin que interviniera ningún rival. Doue cayó al suelo, gritó de dolor y se le llenaron los ojos de lágrimas. Poco después, el internacional francés fue retirado en camilla entre los aplausos de todos los jugadores, los aficionados e incluso el árbitro.

En lugar de Doue entró Ferran Torres, el héroe español de la final del Mundial. Unos diez minutos antes, Doue, que tuvo un papel decisivo en los dos triunfos del conjunto parisino en la máxima competición europea en 2025 y 2026, aún había celebrado un gol: en el minuto 32 marcó el 2-1 para el líder de la Ligue 1. Antes, Senny Mayulu (31') había igualado la ventaja que Mohamed Amoura (8') había dado a los locales.

Kvicha Kvaratskhelia estará mucho tiempo de baja por una rotura del ligamento cruzado

Aunque todavía no hay un diagnóstico oficial, las imágenes hacen temer una lesión grave de rodilla y una larga baja para el internacional francés. Sería el segundo revés muy duro para el conjunto parisino esta temporada. Hace poco más de cuatro semanas, otro atacante del equipo francés, Kvicha Kvaratskhelia, sufrió una rotura del ligamento cruzado y corre el riesgo de estar de baja hasta la próxima primavera .

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Al menos, el PSG pudo ganar a domicilio en Niza. Torres, el sustituto de Doue, marcó el 3-1 para el favorito tras una jugada de Ousmane Dembele (85'), antes de que Ali Abdi, del Niza, estableciera el resultado definitivo en los últimos instantes del tiempo añadido (90+5'). Gracias a su octava victoria consecutiva, el equipo de Luis Enrique conservó el liderato de la Ligue 1.