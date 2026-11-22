Desire Doue estará previsiblemente de baja con el PSG el resto de la temporada.
Se han confirmado los peores temores: Desire Doue, del PSG, ha sufrido una lesión grave. Según anunció el Paris Saint-Germain el domingo, el atacante sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el partido contra el OGC Niza. Doue será operado antes de que termine el mes.
Así, la temporada del joven francés podría haber llegado a su fin. Doue se torció la rodilla en el minuto 38 al cambiar de dirección sin intervención de ningún rival. Después cayó al suelo, gritó de dolor y tenía lágrimas en los ojos. Poco después, el jugador de 21 años fue retirado del campo en camilla entre los aplausos de todos los jugadores, los aficionados e incluso el árbitro.
«A tu lado, Desire», publicaron los parisinos en las redes sociales. El extremo no podrá ayudar al club en su lucha por los títulos: Doue tuvo un papel decisivo en los dos triunfos en la Liga de Campeones de 2025 y 2026.
Para el PSG, es además el segundo gran golpe por lesión de esta temporada. Hace apenas un mes, Khvicha Kvaratskhelia se rompió el ligamento cruzado, por lo que tampoco parece que vaya a estar disponible antes del parón veraniego.
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Aunque una carrera como portero no se materializó, el fútbol siempre ha sido una constante en mi vida. Incluso de niño, estaba claro que el periodismo deportivo sería el camino a seguir. Después de una pasantía en la sección de deportes del Schwäbisches Tagblatt en mi ciudad natal, Tübingen, estudié en Karlsruhe — una elección algo cuestionable para un suabo. A finales de 2018, comencé como pasante en SPOX y GOAL, continué como estudiante trabajador y, finalmente, me convertí en becario de redacción. Desde 2023, soy miembro permanente de los equipos editoriales. En septiembre de 2024, asumí el rol de SEO Senior, aunque también trabajo como reportero y editor jefe de guardia.
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