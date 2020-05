Oswaldo Sánchez sobre el Mundial 2006: 'Pude haber cambiado la historia de México'

El exguardameta de la Selección Mexicana recordó el gol de Maxi Rodríguez en Alemania 2006.

La historia de México en las Copas del Mundo es un tema complicado para cualquier aficionado del Tri. Una de las eliminaciones más dolorosas sucedió en 2006, cuando un auténtico golazo de Maxi Rodríguez sentenció la eliminatoria ante los de verde, blanco y rojo.

Oswaldo Sánchez era el encargado de cuidar el arco mexicano en aquél entonces. La leyenda de había conseguido la confianza de Ricardo La Volpe para defender la portería en 2006, pero poco pudo hacer ante la jugada maestra del jugador argentino.

"Sin duda fue un Mundial importante porque había estado en un proceso largo de Selección", dijo Sánchez para Cultura de Gol. "Muchas veces me pongo a pensar en qué hubiese pasado si tal vez hubiera estado un paso más atrás de mi posición y sacar esa pelota del ángulo y la historia de hubiera sido diferente", añadió.

Recientemente, Maxi confesó que no pensó en que fuera posible anotar ese gol, pero que las circunstancias se dieron afortunadamente para su escuadra. "En su momento a la gente le dolió, no contra Maxi, sino contra la historia que no está a nuestro favor en los Mundiales", puntualizó.