Ospina ya se ganó la confianza de Gatusso

El colombiano estará en el arco en el duelo ante Brescia en una nueva jornada de la liga italiana.

Todo ha cambiado. De ser suplente y no tener oportunidades a sumar unas cuantas atajadas y quedarse con la titular de . Y, además, ganarse la confianza de Gennaro Gattuso, el hombre que parece recio y que en el fondo terminó entendiendo que la mejor opción era él, David Ospina, el colombiano dueño del arco del equipo italiano.

De hecho, este viernes, ante Brescia, el antioqueño será titular pues se ha ganado el puesto, no solo por lo hecho en los últimos encuentros sino por la seguridad que da al salir con los pies.

En conferencia de prensa, el técnico explicó su posición sobre la elección del equipo, palabras que sumados a los hechos, se convierten en un espaldarazo importante para David: "No tomo decisiones por simpatía o disgusto. Me gustaría ser alguien corporativo, pero ahora pongo a los jugadores que me dan mayor confiabilidad. Tomo decisiones de buena fe. El objetivo es dar continuidad, los partidos se empiezan ganando con el trabajo de la semana".

Más equipos

Por su parte las redes sociales del club en el transcurso de la semana han tenido al 1 de la Selección como protagonista en varias de sus publicaciones. Primero reconicieron los dos partidos con arco invicto del arquero y este jueves sus reflejos fueron calificados como "felinos" aprovechando el Día Internacional del Gato.

Napoli, que está en la novena posición, necesita sumar de a tres puntos para poder recuperar terreno y no quedarse atrás en un torneo que parece que se les va de las manos, en el que los duelos perdidos antes están pasando factura. Y por eso la importancia de Ospina y de que atrás a Napoli no le anoten.