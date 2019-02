Oscura noche para Alexis Sánchez contra PSG en Champions League

Manchester United recibió este martes al Paris Saint-Germain por los octavos de final de la Champions League buscando ratificar su gran momento, sin embargo, los parisinos fueron una visita ingrata.

Lance en el que Alexis Sánchez ingresó desde la banca por el Lesionado Lingard, pero poco pudo hacer junto a los Diablos Rojos, ya que Mbappé, Di María y compañía hicieron de las suyas en Old Trafford.

Así, el oriundo de Tocopilla debió retrasar su juego para apoyar en la recuperación de la bola, pero las pocas oportunidades de gol que tuvieron los locales se esfumaron sin mayor peligro.

Noche oscura para Alexis, todo el United, ya que por primera vez un elenco francés los derrota en instancias eliminatorias de Champions League, además de marcar la primera derrota con Ole Gunnar Solskjær en el banco como DT.

.@Alexis_Sanchez replaces @JesseLingard, who looks to have picked up a knock, on the brink of half-time. #MUFC #UCL pic.twitter.com/a6NkkUH2u8