Óscar Opazo: "Estoy esperando mi oportunidad en La Roja"

"Sé que los titulares son Isla y Beausejour, pero debo meter presión", avisó el lateral de Colo Colo sobre su opción de ser estelar en Copa América.

El lateral de la Selección chilena Óscar Opazo abordó este jueves la lucha que mantiene en el equipo de Reinaldo Rueda por ganarse un lugar en la oncena titular que enfrentará la de .

Previo al estreno de este lunes, ante en Sao Paulo, el defensor de expuso que “sé que me toca entrar desde el banco. Sé que los titulares son el Huaso (Isla) y Jean (Beausejour). Yo estoy esperando mi oportunidad, sabiendo quiénes son los que van a jugar. Tengo que meter presión en los entrenamientos y cuando me toque, intentar aprovechar la oportunidad”, dijo en conferencia de prensa en la que compareció junto a Guillermo Maripán.

"Tengo buenas sensaciones porque se aproxima el inicio de la Copa y espero aprovechar las oportunidades que me dé el entrenador. Gracias a Dios, cada vez que me ha llamado el entrenador lo he hecho con la mayor seriedad", aseguró en la misma línea.

Por otra parte, analizó a los nipones, primer rival del Grupo C de la competencia. "Enfrentamos a una Selección que ha hecho cosas importantes en el último tiempo, trataremos de empezar bien, pero sabemos que nos van a presionar bastante por las bandas y el centro".

Finalmente habló de los tiempos libres que tienen en Itu, lugar de concentración del combinado nacional. Específicamente sobre un video que compartió Arturo Vidal en sus redes sociales. "Tenemos bastante tiempo libre en el hotel en el que compartimos, el grupo es muy unido. En el torneo de ping pong del plantel el más malo es Maripán porque perdió todos los partidos, yo solo perdí uno y mis compañeros subieron el vídeo" cerró.