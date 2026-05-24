Óscar García elige a Kasper Dolberg y supera a Sean Steur en el partido de play-off contra el FC Utrecht

El Ajax se mide al FC Utrecht en la final de los play-offs para lograr un puesto en la fase de grupos de la Conference League. El técnico Óscar García ya ha confirmado su once.

Maarten Paes seguirá en la portería. En defensa no hay cambios: Anton Gaaei y Lucas Rosa ocuparán los carriles, con Aaron Bouwman y Youri Baas como centrales.

Josip Sutalo, con miras al Mundial, se queda fuera, mientras que Ko Itakura regresa al banquillo.

En el medio, Youri Regeer sustituye a Sean Steur y se une a Davy Klaassen y Jorthy Mokio.

Wout Weghorst, con molestias en la previa, se ejercitó solo parcialmente el sábado y, aunque ya está recuperado, partirá desde el banquillo. Kasper Dolberg será el ‘9’, mientras que Steven Berghuis y Mika Godts jugarán por derecha e izquierda, respectivamente.

Alineación del Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Klaassen, Mokio, Regeer; Berghuis, Dolberg, Godts.

Alineación del FC Utrecht: Barkas; Vesterlund, Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani; Horemans, Zechiël, De Wit; Cathline, Stepanov, Karlsson.