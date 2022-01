Oscar confirma el interés del Barça y se rebajaría el sueldo para llegar cedido

En su día fue el fichaje más caro de la liga china y es uno de los jugadores mejores pagados del mundo en la actualidad. El brasileño Oscar dos Santos Emboaba tiene 30 años y está en el radar del FC Barcelona. Así lo avanzó el diario "Marca" hace unos días y así se refrenda a tenor de las declaraciones del futbolsita a la "TNT Brasil". Oscar ha confirmado el interés azulgrana: “El Barcelona se comunicó con mi agente para sondear la posibilidad, saben que el fútbol en China para hasta marzo". Oscar insiste en recalcar el interés culé en hacerse con sus servicios: "Me dijeron sobre este interés, supongo que todavía están tratando de resolver algo, el Barça tiene un problema con la inscripción de los nuevos fichajes y supongo que están tratando de resolver esto", comenta.

El brasileño se deja querer por el Barça

Hace unos días se apuntó el interés azulgrana en este jugador. Y pese a que muchos creían que no existía ese interés, el propio jugador lo ha confirmado. El brasileño, ex del Sao Paulo, Internacional y Chelsea, milita ahora en el Shangai Port chino y ve con buenos ojos el interés del Barça: "Es bueno ver a un gran club interesado en ti. No hemos tenido ninguna conversación hasta ahora, no tiene sentido hacer eso si el Barcelona no puede inscribir nuevos jugadores en este momento. Si eso se resuelve, entonces veremos qué podemos hacer, sería una oportunidad increíble para mí, estoy en un gran momento aquí (en China), sería genial para mi carrera. Ahora tengo más experiencia, estoy maduro, sé que tienen muchos jóvenes en este momento, pero tengo un contrato en Shangai, el club me ayuda mucho y no tengo quejas", apunta.

Cesión cobrando el salario mínimo, como Alves

Oscar entiende las dificultades económicas que atraviesa el FC Barcelona y está dispuesto a rebajar su caché y salario si el club azulgrana llama a su puerta: "Soy consciente de que tal vez tendría que renunciar a algo económicamente para que suceda. Tal vez una fórmula de préstamo o cesión podría funcionar, donde me pagasen menos, como ha pasado con Dani (Avles). He escuchado que han fichado a Alves por el salario mínismo, así que tal vez podría ayudar durante seis meses. Por supuesto, uno dejaría algo para unirse a un club como el Barcelona, ​​pero tenemos que esperar a que las cosas se resuelvan para poder decidir algo", explica el brasileño.

El "fair play" sigue bloqueando cualquier llegada

Cabe recordar que ahora mismo el FC Barcelona sigue interesado en fichar, pero tiene serios problemas para poder aumentar su "fair play", porque todavía sigue excedido en el límite de coste salarial que exige LaLiga. Lograr una cesión de Oscar para unos meses no sería una quimera siempre que el club azulgrana así lo desee, pero ahora mismo todo está bloqueado porque no salen jugadores. Otra cuestión sería si el club es capaz de renovar a Ousmane Dembélé, que no acaba de aceptar la oferta blaugrana y que se quedó sin viajar a Bilbao. Parece claro que para entrar, primero tienen que salir. O al menos, renovar para rebajar masa salarial y poder optar a inscribir nuevos jugadores. Al Barça no vendrá nadie si no pueden inscribir jugadores. Y eso sólo puede suceder si salen Samuel Umtiti, Neto, Dest o Dembélé. Tanto si sale, como si renueva. Necesitan ampliar "fair play" o no pueden inscribir jugadores.