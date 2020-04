Óscar Arroyo: “No me sorprende, me lo imaginaba”

El portero dio detalles de su salida del Alianza.

Ganó cuatro títulos y estuvo cinco años en la institución capitalina, tras llegar de FAS. Óscar Arroyo siempre estuvo a la sombra del charrúa Víctor García, quien es el consagrado en la titularidad paquiderma.

Oficialmente afuera de Alianza, Óscar Arroyo contó sobre su salida de equipo al Grupo Dutriz: “No me sorprende, me lo imaginaba. Sabía que terminaba contrato y no miraba muchas posibilidades de poder renovar, porque tampoco miraba que se me acercaran para poder hablar”.

“Dejo muchas amistades a lo largo de seis años siempre cuesta decir adiós, pero me voy con la frente en alto, porque que traté de dar lo mejor siempre para defender la camisa”, agregó el guardameta santaneco.