Noticias del Equipo

El Osasuna llega con varias bajas: Romain Del Castillo, Jorge Herrando y Aimar Oroz están en la lista de lesionados, por lo que Arrasate tendrá que ajustar su once. No hay sancionados confirmados en el equipo local, aunque se espera más información sobre el estado del plantel antes del partido.

El Málaga afronta el desplazamiento a Pamplona con una lista de ausencias considerable. Julen Lobete, Juan Cruz, Aaron Ochoa, Rafita, Diego Murillo y Carlos Puga son bajas por lesión, mientras que Adam Aznou no podrá participar al estar sancionado. Juan Funes tendrá que gestionar este contexto adverso con los efectivos disponibles.

Previa del Partido

Primera División - Jornada 13 22 nov 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

El Osasuna recibe a Málaga en el Estadio El Sadar de Pamplona en un partido de Primera División que se disputará el domingo 22 de noviembre.

El equipo de Jagoba Arrasate llega a este encuentro con una racha irregular en la liga. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Athletic Club, aunque antes cayeron 2-1 ante el Deportivo de A Coruña, lo que mantiene la presión sobre el conjunto navarro en la tabla.

El Málaga, por su parte, atraviesa un momento delicado. Juan Funes dirige a un equipo que ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo una abultada derrota 5-2 ante la Real Sociedad y una caída 2-1 frente al Real Betis.

En la clasificación, los locales ocupan la decimosexta posición, mientras que el Málaga se encuentra en el último lugar, el vigésimo, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo con implicaciones en la parte baja de la tabla.

Los antecedentes entre ambos clubes son escasos en la Primera División, con encuentros que se remontan varios años atrás. El partido promete ser disputado, con dos equipos que necesitan los puntos por razones muy distintas.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el Osasuna vs Málaga en directo, el canal de televisión y la hora de inicio del partido.

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Estado de Forma

El Osasuna acumula un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante el Athletic Club, mientras que antes cayeron 2-1 frente al Deportivo de A Coruña. En el lado positivo, golearon 6-0 al Atletico Calatayud en Copa del Rey y se impusieron 2-0 al Racing Santander en liga.

El Málaga suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente llegó ante el Racing Santander por 2-1, y antes encajaron un severo 5-2 ante la Real Sociedad. Su única victoria llegó en Copa del Rey frente al Sporting de Alcázar, con un 3-0, y empataron 1-1 con el Alavés en liga. En total, el conjunto malagueño ha marcado ocho goles y encajado nueve a lo largo de estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en marzo de 2019 en Segunda División, con victoria del Osasuna por 2-1 en el estadio del Málaga. En los últimos cinco duelos directos, el balance favorece al Osasuna: cuenta con dos victorias y el Málaga con una, mientras que dos partidos terminaron en empate. Los encuentros en Primera División de este periodo acabaron en tablas en dos ocasiones, con marcadores de 1-1.

La Clasificación

En la clasificación de Primera División, Osasuna ocupa la decimosexta posición, mientras que el Málaga se encuentra en el vigésimo y último puesto de la tabla.