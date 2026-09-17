Orkun Kökçü, Václav Cerný y Ernest Poku brillan en una noche de fiesta para el Besiktas ante el Olympique de Marsella

El Besiktas arrancó de forma excelente este jueves la fase de liga de la Europa League. Las Águilas Negras fueron demasiado fuertes para el Olympique de Marsella y se impusieron por 4-1, en parte gracias a un gol de Václav Cerný, dos asistencias de Orkun Kökçü y el primer tanto de Ernest Poku con el conjunto turco. Además de Cerný y Poku, también marcaron Ilhan Fakiliy Michael Murillo para el Besiktas.

El Besiktas, donde los exestrellas de la Eredivisie Cerný y Kökçü fueron titulares, abrió el marcador tras un cuarto de hora escaso. Fakili tiró una pared con Junior Olaitan, recibió del beninés un balón perfecto al espacio y definió por detrás del guardameta Jeffrey de Lange: 1-0.

Tras media hora, volvió a marcar otro joven talento. La defensa del Besiktas estaba adelantada y además desorganizada, por lo que el pase filtrado de Himad Abdelli generó de inmediato un mano a mano. Keyliane Abdallah (20) mantuvo la calma y encontró la red: 1-1.

El Besiktas fue el equipo más peligroso en la primera parte y pudo haberse puesto por delante al borde del descanso por medio de Kökçü, que recibió el balón en bandeja de plata de Dusan Vlahovic. El de Haarlem se topó a bocajarro con el pie de su paisano provincial de Amstelveen, De Lange.

Tanto el Besiktas como el Marsella empezaron mal la segunda parte, pero los turcos, mucho más efectivos, golpearon con dureza. Kökçü llevó el balón hasta Cerný, que se perfiló hacia dentro y dejó sin opciones a De Lange con un disparo que entró tras pegar en el interior del poste: 2-1.

El Besiktas se vino arriba a partir de ese momento y poco después volvió a golpear a los franceses, de nuevo con Kökçü como pieza clave. El excapitán del Feyenoord puso un saque de esquina a la cabeza del exjugador del Marsella Murillo, cuyo remate de cabeza acabó dentro: 3-1.

A diez minutos del final, el Besiktas dejó el partido visto para sentencia. El pase tenso de Olaitan no le llegó por muy poco a Vlahovic, pero el rapidísimo Poku sí llegó a tiempo y también dejó sin opciones a De Lange: 4-1.



