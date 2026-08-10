Orgullo y gratitud: emotivas declaraciones de Omar Artan antes de arbitrar la Supercopa de Europa

Después de que se le impidiera dirigir partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, el árbitro somalí Omar Artan, de 34 años, volverá por fin al primer plano el próximo miércoles en Salzburgo (Austria), donde ha sido designado para dirigir el partido de la Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain (campeón de la Liga de Campeones) y el Aston Villa (campeón de la Europa League).

Esta designación tiene un significado especial para alguien que atravesó una experiencia sumamente difícil en Estados Unidos, donde se le impidió entrar al país debido a su nacionalidad.

Artan declaró en una entrevista con el sitio web de la UEFA: «Muchos expresaron su solidaridad conmigo, porque cuando trabajas durante muchos años para alcanzar un objetivo y luego, al final, no logras conseguirlo, resulta muy duro».

Y añadió, según recogió el sitio web «Foot Mercato»: «Aun así, valoro enormemente el apoyo que recibí desde todo el mundo. Estoy realmente agradecido».

Artan se acostumbró a superar las adversidades desde su infancia, especialmente tras la repentina muerte de su padre y al vivir sin su madre, y se forjó a sí mismo con trabajo duro hasta llegar a los niveles más altos.

Prosiguió: «Tuve suerte, pero trabajé duro para llegar hasta aquí y estoy muy orgulloso de ello. Como pueden imaginar, crecí en circunstancias difíciles, pero eso no me impidió perseguir mis sueños».

La designación de Omar Artan como árbitro de este partido europeo forma parte del memorando de entendimiento firmado a finales de abril entre la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que tiene como objetivo reforzar la cooperación entre ambas organizaciones en varios ámbitos, incluido el arbitraje.

El árbitro somalí es plenamente consciente de la importancia de esta designación y está muy contento de representar a su continente a este alto nivel.

Declaró: «El nivel en Europa es excepcional, y el fútbol que se juega allí es de altísima calidad. Creo que los árbitros de la CAF tienen mucho que aprender de la UEFA, del mismo modo que los árbitros de la UEFA tienen mucho que aprender de la CAF. Es una relación de beneficio mutuo».

Y continuó: «Es un honor haber sido elegido para arbitrar este gran partido. Hay una gran comunidad somalí en Europa y en Austria, y sus miembros están muy ilusionados de que yo arbitre un partido como este».