La taekwondista belga de origen marroquí Sarah Chaari, de 21 años, logró una hazaña histórica al ser galardonada con el Premio al Mérito Deportivo Nacional de Bélgica correspondiente a 2026, convirtiéndose así en la primera deportista de taekwondo en recibir este reconocimiento, en reconocimiento a sus destacados logros en los ámbitos europeo y mundial.

El canal belga "Star Sports" informó de que Chaari obtuvo el premio tras una temporada excepcional, en la que conquistó el título del Campeonato de Europa en la categoría de menos de 73 kilogramos, en la competición que acogió la ciudad alemana de Múnich, antes de añadir el oro del Campeonato del Mundo Abierto celebrado en Taiwán a su palmarés repleto de éxitos.

El premio refleja la posición que ha alcanzado la joven deportista en el taekwondo, después de imponerse entre los nombres más destacados del panorama mundial, apoyada en un historial que incluye dos títulos mundiales: el primero en 2022 en la categoría de menos de 62 kilogramos, y el segundo en 2025 en la de menos de 73 kilogramos.

Chaari también conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de menos de 67 kilogramos, y ese mismo año se había proclamado campeona de Europa en esa misma categoría de peso, además de colgarse el oro en los Juegos Europeos de 2023 en la categoría de menos de 62 kilogramos.

El Premio al Mérito Deportivo Nacional cuenta con una historia que se remonta a 1928, ya que se concede a un deportista o equipo belga en reconocimiento a sus logros excepcionales, con la condición de que nadie pueda ganarlo más de una vez a lo largo de su carrera.

Un jurado compuesto por 14 miembros eligió a Chaari como ganadora de la edición de 2026. El comité estuvo integrado por antiguos campeones y figuras destacadas del ámbito deportivo belga, entre ellos 7 que habían recibido el premio con anterioridad.

El triunfo de Chaari supone una continuación de la presencia femenina en el palmarés del premio en los últimos años, después de que lo conquistara la ciclista belga Lotte Kopecky en 2024 y, posteriormente, la jugadora de baloncesto Emma Meesseman en 2025. Así, la campeona de origen marroquí prolonga la racha de reconocimientos femeninos y añade un nuevo capítulo a su llamativa trayectoria deportiva.