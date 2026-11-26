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El Barcelona confía en recuperar a dos de sus estrellas antes del partido ante el Deportivo de La Coruña, previsto para el próximo domingo en Riazor y correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga, después de que hayan surgido señales positivas sobre la recuperación de Rodri y Andreas Christensen de las lesiones que les han mantenido fuera de los terrenos de juego en los últimos tiempos.

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El cuerpo técnico del Barcelona, encabezado por Hansi Flick, decidió dar descanso a los jugadores el jueves tras el largo viaje de regreso de la expedición desde Azerbaiyán, después del partido ante el Sabah en la Liga de Campeones, con el objetivo de recuperar energías antes de retomar la preparación del próximo encuentro.

Pese a no haber entrenado, en el vestuario azulgrana reina el optimismo sobre la posibilidad de que Rodri y Christensen lleguen a tiempo para el duelo ante el Deportivo de La Coruña, ya que ambos jugadores han mostrado una notable mejoría física en los últimos días y están cerca de recibir luz verde para volver a jugar, según el diario «Mundo Deportivo».

Está previsto que los dos se sometan mañana viernes a una última prueba médica, coincidiendo con la vuelta del equipo a los entrenamientos en grupo, para determinar si están en condiciones de jugar y asegurarse de que pueden hacerlo sin riesgo de recaída.

Todo apunta a que Rodri está cerca de reaparecer, ya que se ha recuperado bien de su lesión leve en los tendones de la rodilla derecha, que le ha mantenido fuera recientemente. El propio jugador se muestra optimista sobre la posibilidad de estar ante el Deportivo en Riazor.

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En cuanto a Christensen, su estado ha mejorado tras sufrir unas molestias musculares en el gemelo izquierdo que le impidieron jugar los partidos ante el Villarreal y el Sabah. El cuerpo técnico espera recuperarle pronto, sobre todo porque su regreso dará a Flick más alternativas en la línea defensiva en las próximas semanas.

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Por otro lado, la situación de Alejandro Balde todavía requiere seguimiento, ya que terminó el partido ante el Sabah con dolor en el tobillo, algo que genera cierta preocupación sobre su disponibilidad ante el Deportivo. Su estado se aclarará en los próximos entrenamientos.

Las opciones de que Lamine Yamal juegue ante el Deportivo son buenas. El extremo no viajó con el equipo a Azerbaiyán ni participó en el partido ante el Sabah, pero estará disponible para el próximo encuentro, lo que supone un impulso importante para Flick en ataque.

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Todo ello llega en un momento en el que el Barcelona trata de mantener su nivel técnico y físico ante la acumulación de partidos y competiciones. Flick necesita contar con el mayor número posible de jugadores para evitar un bajón del equipo, sobre todo por la importancia de este tramo de la temporada en la carrera por LaLiga y en la competición europea.

En cambio, ya está confirmada la baja de Fermín López ante el Deportivo por sanción, mientras que Xavi Espart y Roony Bardghji tampoco estarán disponibles, ya que siguen lesionados y todavía no han alcanzado la fase que les permita volver a los entrenamientos en grupo.

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Se espera que la convocatoria definitiva del Barcelona se conozca tras la sesión del viernes, que determinará la situación de Rodri, Christensen y Balde antes de que el equipo viaje para enfrentarse al Deportivo en Riazor, en una nueva prueba para las alternativas de Flick y su capacidad para gestionar las bajas.