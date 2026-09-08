Opta predice las opciones en la Champions League: el Arsenal, gran favorito; mensaje doloroso para el Feyenoord

El nuevo curso de la Champions League arranca oficialmente este martes por la noche con la jornada 1 de la fase de liga. De cara a ese inicio, la empresa de datos Opta ha calculado qué club es el favorito para ganar la máxima competición europea esta temporada. Y ese es el Arsenal, con un 20,9 por ciento de opciones de conquistar el título.

Al Arsenal le siguen el Bayern de Múnich (18,9 por ciento), el Manchester City (12,0 por ciento) y el FC Barcelona (8,7 por ciento). El Paris Saint-Germain, que ganó la Champions League la temporada pasada, es el quinto favorito, con un 6,3 por ciento de opciones de ganar.

El PSV tiene que conformarse con la decimosexta plaza: las opciones de que el conjunto de Eindhoven gane el trofeo se estiman en un 0,8 por ciento. Para el Feyenoord, que ocupa el puesto 32, las previsiones son aún menos favorables: 0,03 por ciento.

Solo cuatro equipos parecen tener menos opciones que el Feyenoord. Son el LASK Linz (0,02 por ciento), el Sabah FC (0,02 por ciento), el Shakhtar Donetsk (0,00 por ciento) y el Slovan Bratislava (0,00 por ciento).

La jornada 1 de la Champions League arranca este martes por la noche. Entre otros partidos, están programados el Real Madrid - Inter, el FC Porto - Manchester City y el Borussia Dortmund - Villarreal.

La temporada pasada, la supercomputadora de Opta pronosticó que el Liverpool ganaría la Champions League. Sin embargo, el club inglés fue eliminado en cuartos de final por el Paris Saint-Germain.

El PSG, que acabó ganando el torneo, ocupaba la tercera plaza en las predicciones antes del inicio de la temporada pasada. El segundo favorito al título era entonces el Arsenal, que finalmente perdió la final.