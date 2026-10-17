Oportunidad dorada: la joya del Benfica vuelve a los planes del Barcelona

Daniel Bangaki, el prometedor lateral derecho del fútbol portugués, ha vuelto al radar del Barcelona después de llamar la atención con el Benfica, en medio de una posible competencia del Newcastle United y el Manchester United por su fichaje el próximo verano.

El Barcelona ya había seguido a Daniel Bangaki, de 18 años, durante su gran rendimiento con el Benfica la temporada pasada, y el club catalán mostró interés en el joven jugador, pero el club portugués se apresuró a asegurar su futuro con un contrato que se extiende hasta 2031 e incluye una cláusula de rescisión de 80 millones de euros.

Lógicamente, ese movimiento llevó a la dirección deportiva del Barcelona a descartar la idea de fichar al defensa en un futuro próximo.

Unos meses después, con Bangaki afianzándose en el primer equipo del Benfica y continuando su progresión a nivel individual, el lateral derecho ha regresado al radar del Barcelona.

Según el diario español "Sport", que cita al periodista especializado en el mercado de fichajes Ekrem Konur, el club catalán es uno de los equipos que sigue más de cerca la situación del jugador portugués.

También el Newcastle United y el Manchester United están recabando la información necesaria para estudiar la posibilidad de ficharlo el próximo verano.

Según la misma fuente, el Benfica podría estar dispuesto a abrir la puerta a las negociaciones por una cantidad que oscilaría entre los 35 y los 40 millones de euros.

Sin embargo, el club portugués deja claro que el valor de la operación podría elevarse hasta los 50 millones de euros, en función del nivel que ofrezca el jugador a lo largo de la temporada. Hasta ahora, Bangaki solo ha disputado seis partidos con el primer equipo del Benfica, con un total de 416 minutos, un bagaje limitado que por el momento no basta para justificar las exigencias económicas fijadas por el club portugués.

No hay lugar para las prisas

La estabilidad de Eric García, junto con la presencia de Jules Koundé como opción fiable, además de la posibilidad de recurrir a João Cancelo y Xavi Espart en el lateral derecho, contribuyen a que el Barcelona se tome su tiempo antes de dar un paso importante en esa posición.

Hansi Flick está muy satisfecho con Eric García, natural de Martorell, y también confía en la capacidad del defensa francés para recuperar su mejor nivel y competir por un puesto en el once titular, lo que hace que sea improbable que Deco entre ahora mismo en una subasta por un futbolista prometedor.De hecho, la dirección deportiva del Barcelona ha adoptado en los últimos mercados de fichajes una política basada en gastar grandes cantidades únicamente para incorporar a futbolistas capaces de aportar un valor real en comparación con los efectivos que ya tiene la plantilla de Flick.

Precisamente por ese motivo, el Barça no fichó a ningún defensa central el pasado verano y, aunque el club sigue recuperándose económicamente de forma progresiva, todavía no está en condiciones de asumir grandes riesgos en el mercado de fichajes.

Aun así, Deco y su entorno siguen de cerca todos los movimientos del mercado de fichajes, a la espera de que surja alguna oportunidad adecuada.

Hasta el momento, el Barcelona no ha mantenido ningún contacto con el Benfica por Bangaki, pero los responsables del club catalán seguirán vigilando la evolución del lateral portugués desde las oficinas de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.



