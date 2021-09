OPINIÓN: Nacionalismo, la ideología insostenible que está hundiendo a Chivas

A lo largo de su historia, el utilizar mexicanos parecía el mejor plan de negocios; hoy es un modelo poco convincente.

Chivas se ha convertido en un nido de excusas. El Rebaño Sagrado defiende sus constantes malos torneos en los últimos años con su ideología: el nacionalismo. El utilizar solamente a mexicanos para su equipo se ha convertido en un modelo totalmente inestable, tanto a nivel económico como deportivo.

"Ha sido una desventaja jugar solo con mexicanos porque no tienes los elementos que tu quisieras y por otro lado los que quisieras no te los venden y el nivel que necesita Chivas son cuatro o cinco jugadores muy puntuales, que te los venden carísimos. Por eso se ha pensado en renovar la cantera", dijo Víctor Manuel Vucetich para TUDN previo a su destitución como estratega del Rebaño, y no podría tener más razón.

Si bien el Rey Midas erró con sus palabras al ser aún el director técnico de los Rojiblancos, su idea es cierta. La Liga MX se aprovecha de la postura de Chivas para venderle al club a sus mexicanos a un precio excesivo. Ante la poca oferta y alta demanda, el mercado se torna en contra de un Rebaño que se aferra a su nacionalismo a pesar de que todos los aspectos son desfavorables.

Sus tres transferencias más caras son el reflejo más claro de un modelo insostenible para los de Verde Valle. Uriel Antuna, Cristian Calderón y Jesús Angulo tuvieron un costo aproximado de 24 millones de euros, mientras que su valor en el mercado apenas llega a los 10 mde. Pero Chivas quiere pagar y el resto de los clubes se aprovecha de su necesidad.

En la campaña 19/20, cuando el proyecto de Ricardo Peláez recién arrancaba, el director deportivo optó por abrir la chequera y contratar a múltiples jugadores. En aquella temporada, los ingresos monetarios de Chivas fueron de 8,64 millones de euros, mientras que sus gastos superaron los 31,48 millones; es decir, un balance negativo de 22,84 mde.

Con respecto a sus traspasos más caros, nos tenemos que remontar a la campaña 18/19 para encontrar la más grande negociación en la historia del Rebaño. En aquél entonces, los Rojiblancos vendieron a Rodolfo Pizarro a los Rayados de Monterrey por más de 14 millones de euros, pero en los últimos dos años no han podido sacar al mercado a un jugador que sane la economía del club.

El sufrimiento de Chivas es evidente. Al no contar con el dinero necesario para traer a los mexicanos más destacados, el equipo se ha conformado con lo que tiene, ya sea de su propia cantera, préstamos de promesas o fichajes de hace un par de años que aún no dan el gran salto. ¿Hasta qué punto llegará el Rebaño para darse cuenta que su propia ideología es la que los está llevando a hundirse cada vez más en la Liga MX?