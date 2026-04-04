Opinión arbitral... ¿Merecía el jugador del Barcelona ser expulsado ante el Atlético de Madrid?

El partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, disputado este sábado en el estadio «Riazor Metropolitano», fue escenario de una intervención decisiva del vídeoarbitraje (VAR), que favoreció al Barça, que terminó ganando el encuentro por 2-1, en la 30.ª jornada de La Liga.

El árbitro desestimó la expulsión del defensa del equipo catalán, Gerard Martín, en el minuto 46 del partido, tras un fuerte choque con el jugador del Atlético, Tiago Almada.

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La cadena española «Archivo VAR», especializada en arbitraje, calificó la decisión como «una valiente intervención del VAR», considerando que Martín «realizó una acción de despeje controlada y, durante el movimiento, pisó el tobillo de Almada, quien invadió su espacio».

La cadena añadió que la jugada no merecía tarjeta roja, ya que la Comisión Técnica de Árbitros (CTA) española clasifica estas acciones como merecedoras únicamente de tarjeta amarilla.

El árbitro expulsó inicialmente a Martín por la fuerza del choque, pero la revisión de la jugada en la pantalla mostró que el joven defensa había golpeado primero el balón, antes de que se produjera el contacto con la pierna del rival, lo que llevó al árbitro a anular la expulsión y limitarse a amonestarlo.