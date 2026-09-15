Opinión arbitral: el brazo de Konaté y la agresión a Huijsen, bajo la lupa tras la victoria del Real Madrid

El partido entre el Real Madrid y el Elche, disputado esta tarde de martes en el marco de LaLiga, vivió algunas polémicas arbitrales.

El Real Madrid regresó del campo de su rival con 3 valiosos puntos, después de que Carlos Espí le marcara el tercer gol (2-3) en el tiempo de descuento del encuentro.

Sin embargo, el árbitro Jesús Gil Manzano generó controversia con algunas de sus decisiones durante el emocionante partido.

En el minuto 48, el Elche reclamó un penalti, después de que el balón golpeara la mano de Konaté tras un remate de Germán Valera, pero el árbitro Gil Manzano estaba seguro de que no había infracción.

Por su parte, la cuenta española «Archivo VAR» comentó la jugada diciendo: «¿La mano de Konaté en el partido entre el Elche y el Real Madrid merece penalti? La respuesta es no».

Y explicó: «El defensor francés desvía la trayectoria del balón con el codo a córner, y su brazo está pegado al cuerpo y en una posición totalmente natural. Una mano que está muy lejos de considerarse una infracción sancionable».









En los minutos finales, los jugadores del Real Madrid se quejaron de un codazo de Osorio, jugador del Elche, en la cara de Huijsen, y de un golpe de Dos Valera en el tobillo de Cucurella, pero el árbitro no atendió esas reclamaciones.

Archivo VAR señaló: «¿La acción de Osorio contra Huijsen merece tarjeta roja directa? La respuesta es no».

Y añadió: «Aunque el delantero se arriesga en el intento, al no abrir el brazo ni realizar un movimiento claro con él, la acción no se clasifica como agresión (conducta violenta)».

Y concluyó: «Manzano ni siquiera mostró la tarjeta amarilla, y debería haberlo hecho».









Una nota baja para Gil Manzano

La cuenta Archivo VAR atacó al árbitro Gil Manzano a través de su web oficial y le otorgó una calificación baja de apenas 3 puntos sobre 10.

Y afirmó: «Criterios: fracaso estrepitoso de Gil Manzano tras una actuación arbitral muy mala en el partido entre el Elche y el Real Madrid. Aunque no cometió errores graves que requirieran la intervención de la tecnología del videoarbitraje (VAR), sí cometió numerosos errores de apreciación, ya que en repetidas ocasiones no mostró la tarjeta amarilla a Tete Morente, que se libró del castigo de forma incomprensible».

Y continuó: «También falló al no amonestar a Osorio por su entrada sobre Huijsen en la primera parte, que estuvo cerca de considerarse una agresión, y a Chust por su entrada violenta sobre Güler, que no fue un contacto directo. Tuvo suerte; si hubiera sido un choque completo, habría sido tarjeta roja directa».

Y agregó: «Ni siquiera pitó falta alguna. Sencillamente, no estuvo a la altura, a pesar de que el partido no le exigió demasiado. Está empezando a perder la confianza de los grandes árbitros, una tendencia que comenzó la temporada pasada».

Y la cuenta añadió: «Polémica: el partido vivió dos incidentes controvertidos, que en realidad no fueron graves. En primer lugar, la entrada violenta de Osorio sobre Huijsen no fue sancionada, lo cual es extraño. Esa entrada no se consideró agresión por no existir un movimiento real del codo, pero merecía una tarjeta amarilla clara».

Y apuntó: «Después, en la segunda parte, se reclamó una supuesta mano de Konaté, una reclamación sin fundamento, ya que su brazo estaba cerca del cuerpo y en una posición natural».