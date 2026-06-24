Opinión anterior: Messi es el jugador más protegido... y se mereció la expulsión más de una vez en 2022

El exárbitro internacional egipcio Ibrahim Nour El-Din ha desatado una polémica al afirmar que Lionel Messi es «el jugador más protegido por los árbitros en la historia del fútbol» y que debió ser expulsado ante Argelia en el Mundial de 2026.

Durante el programa «La Voz del Mundial» de «On Sport FM», afirmó que los árbitros que se dejan influir por el renombre de un jugador pierden imparcialidad y que el reglamento debe aplicarse igual a todos.

Durante una charla con el experto Mark Clattenburg, analizamos sus acciones en el Mundial de Catar y concluimos que debió ser expulsado en más de una ocasión.

Y añadió: «Messi es el jugador más protegido por los árbitros en la historia del fútbol; el colegiado que se fija en un jugador concreto, sea quien sea, pierde gran parte de su imparcialidad».

Noureddine añadió: «Messi debió ser expulsado ante Argelia; de haber ocurrido, se habría perdido el siguiente partido. Al no serlo, pudo seguir, marcar dos goles tras el incidente y completar el hat-trick, y luego anotar otros dos».

Recordó la expulsión de Zinedine Zidane en la final de 2006: “Zidane no era menos famoso que Messi, y aun así el árbitro lo expulsó”.

Y concluyó: «Si el árbitro lo hubiera expulsado, esa roja habría pasado a la historia como una de las más famosas mostradas al mejor jugador del mundo, tanto en lo comercial como en lo deportivo».

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