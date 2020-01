"Operación Rodrigo", interés real del Barça en un fichaje muy complicado

En agosto, como avanzó Goal, Lim y Gil Marín llegaron a un acuerdo para el traspaso, frustrado por la no salida de Correa

Otra vez, a vueltas con Rodrigo Moreno. El pasado mes de agosto, tal y como informó Goal, el delantero iba a ser traspasado al , después de un acuerdo privado entre Peter Lim, máximo accionista del , y Gil Marín, CEO rojiblanco. Rodrigo, que estaba traspasado, que se despidió del vestuario y no pasó reconocimiento médico porque no lo quiso así el Atleti, se quedó al final en Mestalla porque el conjunto rojiblanco no pudo dar salida a Correa al Milán, que era la condición exclusiva para que el Atlético luego abonase 60 millones por el delantero. Rodrigo se quedó en Valencia y el traspaso, que estaba pactado y hecho, se vino abajo. Ahora, meses después, con el Valencia inmerso en plena competición y con el club sabiendo que ingresará más dinero por haberse clasificado para octavos de Champions, el futuro de Rodrigo vuelve a la palestra. Ahora no es el Atlético de Madrid, sino el FC , el que se plantea su fichaje.

El Barça, obligado a vender jugadores este verano por un valor de 124 millones de euros según su balance económico, busca un delantero, según ha confirmado Quique Setién. Y uno de los que más interesa es Rodrigo Moreno. Es un secreto a voces que Peter Lim desea vender a Rodrigo para hacer "caja". Con el agente Jorge Mendes de fondo, implicado en las negociaciones, y con el padre del delantero al cabo de la calle, el Barça busca fórmulas para convencer a la entidad de Mestalla. Sin suficiente "cash" como para afrontar la operación, el margen azulgrana es estrecho. La única vía para contratar a Rodrigo pasa por un intercambio de jugadores en el marco de la negociación, o por ofertar una cesión hasta el 30 de junio, incluyendo una opción de compra posterior por los famosos 60 "kilos" que reclama Peter Lim. El interés del Barça en Rodrigo es real, aunque no es la única alternativa: Aubameyang o Werner son otras opciones.

El Valencia CF, consciente de que Rodrigo podría salir si llega una gran oferta, también está moviendo sus fichas. En el caso de que saliera Rodrigo, el club estudia el fichaje de Paco Alcácer, que ya fue traspasado por Peter Lim en su día y que podría volver a Mestalla en un momento dado. El Dortmund sabe que Alcácer quiere salir, están pidiendo 25 millones por su marcha y siempre y cuando salga Rodrigo, Alcácer podría llegar a Valencia en un formato de cesión con opción de compra posterior, después del 30 de junio.

La negociación es complicada para todas las partes, sobre todo para un Barça que debe convencer al Valencia de que deje ir a uno de sus mejores jugadores en el tramo decisivo de la temporada. Fichar a Rodrigo Moreno no es imposible, pero sí es algo que puede gravar la economía azulgrana. Si ya está obligado a tener que vender jugadores el próximo verano por 124 millones, fichar a Rodrigo le obligaría a tener que hacerlo por otros 60 "kilos" más, teniendo que comprometerse a traspasar activos por más de 180 millones de euros. Casi nada al aparato. Rodrigo está en la órbita del Barça y Peter Lim escucha ofertas. Veremos en qué acaba esta historia.