'Operación Pogba': Zidane sigue presionando, pero el United no cede

Pogba, que sólo ha podido jugar 5 partidos en esta temporada por sus lesiones, sigue convencido de que una salida del club sería lo mejor

Zinedine Zidane no se olvida de Paul Pogba. El entrenador del sigue insistiendo en el fichaje del mediocampista francés del . Es un secreto a voces que Pogba no está a gusto en Old Trafford, algo que se hace notar y que está sufriendo el club. De hecho, el centrocampista galo lleva sin jugar con la camiseta del United desde el 30 de septiembre, en el empate contra el . Unos problemas en el tobillo han impedido a Ole Gunnar Soljskaer poder contar con Pogba, que parece a punto de poder recuperarse de sus molestias.

Pogba, que sólo ha podido jugar cinco partidos en esta temporada debido al lastre de sus lesiones, sigue convencido de que una salida del club sería lo mejor para su carrera. Su agente, Mino Raiola, sigue trabajando en ello y a pesar de que el Manchester United ha dicho varias veces que no quiere vender al francés, el jugador siente que este mercado de invierno podría ser decisivo para intentar abandonar el "Teatro de los Sueños".

Hace varios meses que se rumorea que Pogba podría regresar a la , equipo donde ya jugó durante varias temporadas, aunque no obstante el francés prefiere recalar en el Real Madrid, ya que sabe perfectamente que Zidane es su gran valedor y que sigue apostando fuerte por su fichaje. El United no rebaja sus pretensiones económicas: si Pogba quiere salir, no le vendería nunca por menos de 150 millones de euros. Una cantidad que en el Bernabéu consideran prohibitiva, y más teniendo en cuenta que tienen "en cartera" los posibles fichajes de Fabián Ruiz (Nápoles) o de Van de Beek ( ).

El Real Madrid cuenta actualmente con 25 fichas en el primer equipo, más la de Rodrygo, con ficha del filial, que sumarían 26 futbolistas a las órdenes de Zidane. Jugadores como Brahim o Mariano parecen condenados a salir del conjunto blanco en este mercado. Pogba sigue queriendo forzar su salida del United y Zidane no ceja en su empeño de ficharle a toda costa. Ahora sólo falta que el Real Madrid de el paso definitivo. La cuestión es sencilla: el Real Madrid sólo se moverá si el United rebaja el precio por el jugador.