Ondaf salva a Alemania y guía a las «Máquinas» para vencer a los «Elefantes» de Costa de Marfil

Alemania remontó 2-1 ante Costa de Marfil con un doblete de Deniz Undav en los últimos minutos. El partido de la segunda jornada del Mundial 2026 parecía perdido para los Elefantes tras el gol de Frank Kessié en el 22’, pero los cambios de Julian Nagelsmann en el 60’ cambiaron el rumbo.

La victoria germana llegó tras los cambios de Julian Nagelsmann en el 60’, que voltearon el gol de Franck Kessié (22’) y transformaron la ventaja marfileña en una dolorosa derrota final.

El técnico marfileño, Émercy Fai, planteó un esquema ofensivo ante una Alemania que había goleado 7-0 a Curazao en la primera fecha, y su estrategia funcionó durante gran parte del encuentro.

Costa de Marfil se adelantó con justicia.

En el arranque, Costa de Marfil dominó con la velocidad de Yann Diomandi por la banda, aunque sus centros a Ange Yuan Boni faltaron precisión.

El portero Yahya Fofana salvó un remate de Kai Havertz (minuto 9), pero después falló en un duelo aéreo con el defensa alemán Pavlović, aunque el gol fue anulado por falta.

El partido fue abierto y ambos equipos generaron ocasiones, pero el primer gol fue merecido para Costa de Marfil.

Diomande se metió por la banda y cedió a Amad Diallo; su disparo rebotó hasta Frank Kessié, que marcó con un tiro raso (minuto 22).

Alemania presionó sin éxito.

La presión alemana creció antes del descanso: Jamal Musiala sufrió una falta al borde del área tras una jugada acrobática, Florian Wirtz desequilibró en cada ataque y a Havertz le anularon un gol por fuera de juego (minuto 39).

Costa de Marfil controló el balón al inicio del segundo tiempo y la sorpresa parecía inminente, pero Nagelsmann tenía otros planes.

Los cambios alemanes inclinan la balanza

En el 60, Nagelsmann movió ficha con tres cambios simultáneos y el partido cambió.

Jamie Lewelling amenazó por la banda, mientras que Nadim Amiri y Deniz Undav resultaron decisivos en la remontada.

En el 68, Lewelling corrió por la banda, centró raso al segundo palo y Ondav empujó el balón para igualar (8 goles en 11 partidos).

Los últimos minutos fueron de locura.

En los últimos minutos ambos equipos tuvieron ocasiones: Brown pudo marcar el 2-1 para Alemania, pero Fofana lo evitó (min. 89), igual que hizo ante Amiri (min. 90+1).

Instantes antes, Adingra falló al controlar en vez de disparar tras una gran asistencia de Bebe, decisión que resultó decisiva.

Ondav decide el partido

En el 90+4, Undav marcó su doblete y sentenció el 2-1, un duro golpe para los marfileños que merecían al menos el empate.

Alemania lidera el grupo con 6 puntos y ya está en dieciseisavos, mientras que Costa de Marfil se quedó con 3 y necesita ganar en la última jornada para avanzar.