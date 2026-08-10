José Mourinho habló sobre su famosa polémica con la doctora Eva Carneiro, durante uno de los partidos del Chelsea en 2015.

Las declaraciones del exentrenador del Chelsea sobre el incidente llegaron en su nueva serie documental de tres partes en Netflix titulada "Mourinho", y es la primera vez que lo hace desde que alcanzó un acuerdo con la exmédica del club en 2016.

Durante un partido de la Premier League ante el Swansea City al inicio de la temporada 2015-2016, Mourinho estalló de ira cuando Carneiro y el fisioterapeuta Jon Fearn bajaron al terreno de juego para atender a Eden Hazard, que había caído lesionado.

La doctora Carneiro afirmó que Mourinho la discriminó por su condición de mujer durante su ataque verbal y la llamó "hija de puta" en su lengua materna portuguesa.

En 2015, Mourinho la describió como "precipitada e ingenua" en su primera reacción pública a la decisión de ella de atender a Hazard.

Después fue apartada del primer equipo y abandonó el club apenas un mes más tarde.

Mourinho y el Chelsea alcanzaron finalmente un acuerdo después de que Carneiro presentara una demanda ante los tribunales por las acusaciones de haber sido discriminada por el entrenador y despedida de forma improcedente por el club.

Mourinho se defiende

Pero 11 años después, Mourinho cree que trató a Carneiro de la misma manera en que habría tratado a un médico hombre.

Mourinho dijo en la serie documental: "Para mí, la médica es igual que un médico hombre. Por eso, como siempre, uso mi vocabulario cuando no estoy contento".

Y continuó: "Hay palabras en momentos en los que la tensión es muy alta. Normalmente, las personas que tienen cultura de fútbol, genes de fútbol y un pasado futbolístico lo superan en un segundo. En ese caso, fue diferente".

Las imágenes de vídeo muestran que el entrenador portugués, que ahora ocupa el cargo de técnico del Real Madrid, dirigió una ráfaga de insultos soeces a Carneiro y a Fearn mientras atendían a Hazard.

Gritó frases como "lárgate de aquí, tío" y "que te jodan, tío".

José Mourinho dijo en la serie documental: "No soy médico, pero mis ojos saben cuándo un jugador está lesionado y saben cuándo un jugador no lo está".

Y continuó: "Sabía que no estaba lesionado, pero los médicos fueron al terreno de juego, y en ese momento nos quedamos con solo nueve jugadores".

Y explicó: "Hazard se vio obligado a salir y estaría fuera del campo por un breve periodo, como ocurre cuando un jugador recibe atención médica, lo que dejó al Chelsea con nueve jugadores tras la expulsión de Thibaut Courtois".

John Terry revela la política de Mourinho

John Terry, que fue capitán del Chelsea durante las dos etapas de Mourinho en Stamford Bridge, afirmó que era bien sabido entre los jugadores y el cuerpo técnico que el entrenador no quería que los médicos del equipo atendieran a los jugadores a menos que las lesiones parecieran graves.

Dijo: "En el aspecto médico, él decía que, a menos que la situación fuera muy mala, los médicos del equipo no intervendrían. Eso era lo que estaba acordado entre nosotros. Los jugadores, el equipo médico, todos estaban convencidos de ello".

Y añadió: "Fue, sin duda, un momento importante, y recibió duras críticas por ello. Y el club se vio sometido a una gran presión".

El Chelsea ofreció una disculpa clara a la doctora Carneiro, pero Mourinho se negó a disculparse y sonrió mientras abandonaba el tribunal.

Se alcanzó un acuerdo en un pasillo trasero del tribunal, y después el Chelsea emitió un comunicado en el que dijo que "lamentaba las circunstancias" que llevaron a la salida de la exmédica del club, y que "se disculpaba sin reservas ante ella y su familia por el dolor causado por ello".

Las cláusulas del acuerdo siguen vigentes y el asunto era confidencial, pero durante la sesión judicial se reveló que el Chelsea había ofrecido previamente 1,2 millones de libras esterlinas para silenciar a Carneiro.

Mourinho no presentó ninguna disculpa tras el incidente ni ante el tribunal, y tampoco aparecieron señales de disculpa en la serie documental.