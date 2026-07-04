Onahi supera a su compañero y a las leyendas africanas y se sitúa segundo en una clasificación histórica

Ezzedine Ounahi se situó segundo en la lista de jugadores africanos con más partidos en la historia del Mundial, tras salir de titular con Marruecos ante Canadá este sábado en los octavos del Mundial 2026, alcanzando 12 encuentros.

El encuentro se disputa en el estadio de Houston (Estados Unidos), donde Marruecos busca los cuartos tras eliminar a Holanda en penaltis, y Canadá avanzó al superar a Sudáfrica.

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Con esta participación, Ounahi superó a otros cuatro jugadores y quedó segundo, solo por detrás de su compatriota Achraf Hakimi, que lidera la lista con 15 partidos.

Clasificación de los jugadores africanos con más participaciones en la historia del Mundial:

Achraf Hakimi: 15 partidos.

Ezzedine Ounahi: 12 partidos.

François Omam-Biyik: 11.

Asamoah Gyan: 11 partidos.

Ismaïla Sarr: 11 partidos.

Yassine Bono: 11 partidos.

El ganador de Canadá-Marruecos se medirá al vencedor de Francia-Paraguay en la siguiente ronda.







