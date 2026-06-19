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Morocco Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Onahi: «El punto ante Brasil no nos conforma; queremos superar lo logrado en 2022»

Escocia vs Marruecos
Escocia
Marruecos
World Cup
A. Ounahi
Marruecos

El centrocampista marroquí Ezzedine Ounahi asegura que no hay euforia en los Leones del Atlas tras el 1-1 ante Brasil.

Marruecos se prepara para enfrentar a Escocia en la mañana del martes, en la segunda jornada del Mundial 2026.

En la víspera del encuentro, Reuters recogió sus palabras en la rueda de prensa, donde recordó que Marruecos busca superar lo logrado en Catar 2022, cuando llegó a semifinales.

“Sabemos que este Mundial será más largo que el de Catar 2022 y debemos gestionarlo bien. No vinimos solo para jugar contra Brasil y quedarnos ahí”, añadió.

Y añadió: «Queremos llegar más lejos que en Catar. Sabemos que necesitamos un resultado positivo ante Escocia».

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Escocia crest
Escocia
SCO
Marruecos crest
Marruecos
MAR

«Hay 40 millones de marroquíes que nos apoyan. Tenemos mucho talento y una plantilla completa, y queremos superar lo hecho en Catar. Nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible».

“El partido de mañana es más importante y difícil. Escocia tiene tres puntos y nosotros solo uno, así que debemos ganar para que el tercero, ante Haití, sea más sencillo”.

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