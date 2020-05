Omar Govea abandonaría el sueño europeo con tal de jugar en la Selección mexicana

El jugador aseguró que militar en el campeonato belga sigue quitándole reflectores.

En distintas oportunidades, Omar Govea ha mostrado su molestia por el trato de la Selección mexicana, argumentando que jugar en la Liga de le resta reflectores, pese a tener el nivel para ser convocado al Tricolor.

Sus únicas oportunidades con el Tri fueron de la mano de Juan Carlos Osorio, que lo convocó a tres partidos amistosos previo a 2018. Desde entonces, ni Tuca Ferretti ni Tata Martino lo han llamado, sin importar que es un indiscutible y figura del Zulte Waregem.

En entrevista con ESPN, el formado en América confesó que ha pensado en abandonar el sueño europeo con tal de ser observado: "Fue un poquito difícil para mí darme cuenta que no estaban volteando a ver la liga (belga), aunque yo la considero de muy buen nivel. También para mí es un poco remar contra la corriente, aún haciendo bien las cosas de que no te estén viendo, es algo que siempre he buscado y luchado; por esa parte sí me gustaría regresar a , porque yo sé que ahí me estarían viendo", aseguró.

"La liga belga no vende como la liga italiana, la española, tampoco es una liga de la que se hable mucho, a mí me toca estar aquí, la conozco porque la vivo, me toca conocer el nivel, la calidad que hay, los jugadores jóvenes, los de experiencia, los equipos que son conocidos y que están normalmente en o en , entonces yo creo que hace falta un poco de difusión", dijo, defendiendo el nivel del campeonato en el que milita desde 2017.

Vale la pena recordar que el mercado de tranferencias pasado se vinculó a Govea García con el Atlético San Luis, aunque finalmente la operación no se consolidó. ¿Lo veremos próximamente en el balompié azteca?