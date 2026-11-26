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Una primera hora de pesadilla y una última media hora fantástica. El Milan logra la hazaña en Atenas al remontar un 2-0. Amorim acierta con los cambios y Hutchinson lidera la remontada.

MILAN

Maignan 5,5: no sale en el córner y, además, tiene la mala suerte de desviar el balón hacia su propia portería. También está impreciso en algunos despejes. No es su mejor actuación desde que viste la camiseta del Milan.

Gila 6,5: acepta desde el principio el ambiente de corrida y no escatima esfuerzos. Sufre al inicio, pero mejora con el paso de los minutos.

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De Winter 5: un suspenso claro para el defensa belga, que comete varios errores que favorecen a los atacantes griegos, como en el segundo gol, marcado por Jota. Actuación despistada y con una actitud un tanto despreocupada. Desconcentrado. (Desde el 53', Tomori 6,5: aporta carácter y capacidad para anticiparse. Decisivo.)

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Diawara 6: controla bien a González, el delantero mexicano del equipo local. No comete errores evidentes, ni siquiera cuando el Olympiacos sube el ritmo e intenta atacar con sus mediapuntas. Sólido. (Desde el 67', Terracciano 6: aguanta bien, un paso adelante tras un periodo difícil)

Estupiñán 5: podía y debía ser su gran oportunidad, después de cuatro partidos empezando en el banquillo, pero la desaprovecha por completo. Ataca poco y defiende mal; también comete muchos errores al salir con el balón. Decepcionante. (Desde el 46', Musah 6,5: frena la arrolladora actuación de Pedersen y resulta mucho más útil que Estupiñán en la construcción del juego. El que da equilibrio)

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Jashari 5,5: le falta ritmo y claridad a la hora de organizar el juego. El centrocampista suizo está entre los peores del campo en la primera parte. Mejora ligeramente cuando entra Pulisic y le ayuda a construir el juego. Debe mejorar.

Rabiot 6: vuelve a mostrar su versión de los jueves por la noche, menos brillante y dominante que en los partidos de liga. Su experiencia, sin embargo, es importante para administrar la ventaja lograda en el tramo final.

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Hutchinson 8: una noche para enmarcar para el exjugador del Nottingham Forrest, que marca su primer gol en una competición europea con una espléndida jugada individual. No contento con eso, da dos asistencias que Cisse y Pulisic convierten en la victoria del Milan. El mejor del partido

Cisse 7,5: se convierte en el jugador más joven de la historia del Milan en marcar cuatro goles en una competición europea. Con un gol de oportunista, propio de un nueve experimentado, alcanza el décimo tanto de una temporada hasta ahora extraordinaria. Goleador. (Desde el 83', Comotto s. c.)

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Moreira 7: en la primera parte le cuesta encontrar el sitio desde el que hacer daño al rival. Cambia por completo en la segunda, en la que se vuelve imparable y marca su primer gol con el Milan en competiciones europeas, también el primero de su carrera. Pura energía.

Gonçalo Ramos 5,5: «Limpia» bien los dos o tres primeros balones y muestra su habitual inteligencia táctica. Tras el primer choque duro desaparece del partido: Amorim lo sustituye por precaución. (Desde el 46', Pulisic 7,5: el Capitán América no para: marca su quinto gol en los últimos seis partidos y da a su equipo una victoria de enorme importancia)

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Entr. Amorim 7: gana el partido con los cambios; acierta de pleno al colocar a Musah de lateral y a Pulisic por detrás de Cisse.

OLYMPIACOS

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Ortega 5: no tiene una responsabilidad especial en los goles encajados. Recoge cuatro balones del fondo de la red con la sensación de que poco podía hacer.

Smajlović 5: Hutchinson le supera y, además, le concede demasiado espacio para disparar en el gol que reanima al Milan.

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Pirola 6,5: propicia el gol que abre el marcador y evita un gol casi seguro de Cisse. Está literalmente desatado, aunque pierde medio punto por un final en el que sufre muchísimo.

Retsos 5,5: juega duro, a veces demasiado. Vive el partido con mucha intensidad y acaba arrollado por la oleada del Milan. (Desde el 82', Toufakis s. c.)

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Onyemaechi 5,5: apenas se le ve ni en ataque ni en defensa.

Pedersen 6,5: durante la primera hora es una pesadilla para la defensa del Milan. Ataca con mucha fuerza. (Desde el 67', Saliakas 5,5: su entrada supone un claro bajón respecto a Pedersen)

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Freuler 6: valioso en la recuperación del balón y siempre claro a la hora de distribuir el juego. Mientras le duran las fuerzas, el Olympiacos funciona a buen ritmo.

Sá 5: monta una escena poco deportiva tras un golpe fortuito de Cisse, aporta poca contención y casi siempre le faltan ideas claras.

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Martins 6,5: pone a prueba dos veces a Maignan desde lejos y es, sin duda, el más inspirado de su equipo. (Desde el 72', Fortounis 5,5: apenas se le ve)

Silva 6,5: marca un gran gol y disputa cada balón con mucha intensidad.

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González 5: Diawara le supera en el juego aéreo; se mueve poco y mal. (Desde el 67', Yaremchuk 5,5: recibe pocos balones que pueda jugar)

Entr. Alguacil