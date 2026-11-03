«Olvidarán lo que hice en el Barcelona»: Camavinga abre el capítulo de la dolorosa noche ante el Bayern

Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, habló de la difícil etapa que ha vivido durante los últimos meses, revelando los cambios que introdujo en su vida y en su forma de trabajar durante el verano, y asegurando que José Mourinho le dio la confianza necesaria para recuperar su nivel y su lugar dentro del equipo.

Las declaraciones del jugador francés llegaron durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento del Real Madrid ante el AEK Atenas, programado para mañana en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, donde también abordó su relación con el técnico portugués, su contribución en la victoria del último Clásico, además de dar el pésame y expresar su tristeza tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, hoy.

Camavinga: me he convertido en un hombre nuevo, y Mourinho me dio la confianza

Camavinga reconoció que la etapa pasada no fue fácil para él, especialmente con las dudas que surgieron durante el verano sobre su futuro con el Real Madrid, pero afirmó que aprovechó esa fase para revisarse a sí mismo y trabajar en el desarrollo de distintos aspectos de su vida.

Dijo: "Fue una etapa difícil y dura para mí, pero creo que incluso después de las experiencias negativas, siempre se pueden sacar lecciones positivas".

Y añadió: "Trabajé muy duro durante el verano, y me he convertido en una persona nueva, ya que ahora soy más disciplinado de lo que era antes. Me esfuerzo al máximo por estar a la altura de la confianza que el club ha depositado en mí. Pasé mucho tiempo pensando en los aspectos que necesitaba mejorar, y hablé con el entrenador, que me dio una gran cantidad de confianza".

El jugador reveló algunos de los cambios que introdujo, diciendo: "Volví a estudiar, y fue una experiencia muy diferente. Trabajé en cosas que normalmente no hago, como la disciplina y presentarme dos o tres horas antes para entrenar en el gimnasio. También evolucionó mi mentalidad y me he vuelto más maduro".

Camavinga habló en términos positivos de Mourinho, diciendo: "Es una persona muy querida, y un entrenador magnífico con una trayectoria repleta de éxitos. Aprendemos mucho de él cada día, especialmente en lo relativo a la mentalidad que debemos tener sobre el terreno de juego".

La dolorosa noche del Bayern, y una contribución decisiva en el Clásico

El centrocampista francés no ignoró los recuerdos de la dolorosa eliminación ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League la temporada pasada, cuando recibió la segunda tarjeta amarilla en el minuto 86 del partido de vuelta, que terminó con la derrota del Real Madrid por 3-4, despidiéndose del torneo con un resultado global de 4-6 en la suma de ambos partidos.

La expulsión de Camavinga llegó en un momento en que el partido se encaminaba hacia un final emocionante, antes de que el Bayern aprovechara la inferioridad numérica y Luis Díaz y Michael Olise marcaran dos goles tardíos, con los que sellaron la clasificación a semifinales.

Y cuando se le preguntó por su contribución en el gol de la victoria del último Clásico ante el Barcelona, y si Kylian Mbappé le había compensado por lo ocurrido en Múnich, Camavinga respondió: "He tenido la oportunidad de pensar en ese asunto desde el verano, fue un día doloroso. El objetivo no era la venganza. Yo trabajo a diario para poder ofrecer este tipo de rendimiento sobre el terreno de juego; la gente olvidará lo que hice en Barcelona, y debo seguir ofreciendo el mismo rendimiento en los próximos partidos".

Camavinga había desempeñado un papel directo en el gol de la victoria que marcó Mbappé durante el enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid el pasado 25 de octubre, tras recibir el balón después de un pase de Arda Güler, y cederlo al delantero francés, que anotó en el minuto 88, para sellar la victoria del conjunto blanco por 2-1 en el estadio Camp Nou.

Un mensaje antes del enfrentamiento ante el AEK

Camavinga subrayó la importancia del enfrentamiento ante el AEK Atenas, diciendo: "Tenemos que ser serios. Estamos cerca de clasificarnos para el play-off, pero todavía estamos lejos de los octavos de final. El Real Madrid es el único equipo que ha ganado un partido aquí de ocho disputados, y eso tiene que significar algo".

El enfrentamiento llega en un momento en que el Real Madrid vive una buena etapa bajo la dirección de Mourinho, después de haber logrado seis victorias consecutivas en distintas competiciones, la última de ellas el triunfo sobre el Racing de Santander por un contundente 3-0, y el equipo busca prolongar sus victorias europeas y reforzar su posición en la fase de liga.