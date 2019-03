Quiénes son los olvidados por Martino en su primera convocatoria de la Selección mexicana

El Tata prescindió de porteros, defensas, mediocampistas y hasta delanteros que lo 'pedían' a gritos.

Gerardo Martino entregó su primera lista para la Selección mexicana y, así como hubo sorpresas, también resaltan ausencias de renombre para los dos siguientes amistosos del equipo contra Chile y durante la Fecha FIFA de marzo.

Todos los siguientes futbolistas atraviesan un gran nivel en la actualidad, ya sea dentro del plano local en la , o a escala internacional. Si no fue en esta oportunidad, y siguen así, probablemente el director técnico los considere en un futuro muy cercano.

A continuación los apellidos que Goal cree tenían que estar:

SEBASTIÁN JURADO



El arquero del es una de las sensaciones más recientes de la Liga. Sus números no son los mejores, pues los Tiburones Rojos son una de las peores defensivas del torneo Clausura 2019. Sin embargo, pese a ello, sus atajadas han evitado peores resultados para su escuadra. Su elasticidad, achique y resorteo lo vuelven una atractiva apuesta a futuro.

ALAN MOZO



Otra de las revelaciones. Si bien desde el semestre pasado está rindiendo, esta campaña ha significado su explosión como lateral por derecha; sobre todo en la faceta ofensiva de Pumas. Aprovechando su velocidad, el zaguero suele proyectarse muy bien al frente. Además tiene sacrificio, regate, cambio de ritmo y algo de lo que han adolecido muchos en su posición: dar centros que pongan en ventaja al rematador.

ANTONIO BRISEÑO



Va para casi dos años que tomó la decisión de probar suerte en Europa. El Pollo, campeón del mundo Sub 17 en el 2011, probablemente descienda con el Feirense, pero eso no le quita el mérito de picar piedra. En numerosas ocasiones ha sido elegido en el once ideal sin importar que son colistas en la tabla. El tapatío se defiende por arriba, tanto en la retaguardia como ofensivamente, y sabe salir limpio con el balón.

JOSÉ JUAN MACÍAS

CARLOS VELA

El máximo goleador mexicano en un campeonato plagado de extranjeros. No es para menos. Dejópara encontrar regularidad en el, donde ha sorprendido a propios y extraños. Se transformó en el socio ideal de Ángel Mena, quienes catapultaron a la Fiera hasta el primer lugar. JJ posee, lo que le complica marcarlo a sus adversarios. Quizás sus declaraciones contra el Guadalajara le hayan jugado en contra para no ser citado.

