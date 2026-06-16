Olmo rompe su silencio antes del partido contra Arabia Saudí: «Somos conscientes de lo que hicimos contra Cabo Verde»

Dani Olmo, centrocampista del Barcelona y de la selección española, admitió que «La Roja» no tuvo el debut esperado en el Mundial 2026 tras el 0-0 ante Cabo Verde en el Atlanta Stadium, en la primera jornada del Grupo H.

Tras el encuentro, publicó en su cuenta oficial de Instagram: «No ha sido el comienzo que esperábamos; sabemos lo que hicimos bien y lo que debemos mejorar».

Y añadió: «Sabemos que las exigencias del Mundial son muy altas y que no hay margen para el error. Hemos demostrado nuestra capacidad y lo volveremos a hacer, no nos cabe duda. Apoyamos con todas nuestras fuerzas a esta gran familia... ¡Vamos, España!».

La campeona de Europa, con Olmo, Pedri, Mikel Merino y Oyarzabal en su lista de 26, dominó pero no pudo superar la defensa caboverdiana.

El domingo se medirá a Arabia Saudí, que empató 1-1 con Uruguay.

El seleccionador de Cabo Verde, Bobista, lo calificó de resultado histórico y destacó la disciplina defensiva de su equipo ante el campeón de Europa.

En la siguiente jornada, España se medirá a Uruguay y Cabo Verde a Arabia Saudí.