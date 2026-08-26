Ollie Watkins dejará Aston Villa para fichar por Al-Hilal, según informa Fabrizio Romano con su característico ‘here we go’. El club de Birmingham también tiene ya prácticamente cerrado a su sustituto: Nicolas Jackson.

Según el experto italiano en el mercado de fichajes, Aston Villa ha aceptado una oferta de 58,4 millones de euros, más 2 millones de euros en bonus. Esta semana, Watkins viajará a Arabia Saudí para cerrar el traspaso.

Anteriormente ya se supo que su salario anual en el club puntero saudí rondaría los 17 millones de euros. El técnico Simone Inzaghi tendrá pronto suficientes opciones entre las que elegir. Karim Benzema (38) también sigue en Al-Hilal, que este mismo verano ya se reforzó además con Crysencio Summerville.

Watkins (30) fue fichado por Aston Villa desde Brentford en 2020. Desde entonces, ha firmado nada menos que 108 goles y 47 asistencias en 278 partidos oficiales con el club.

En la búsqueda de un sustituto para Watkins, Aston Villa ha puesto sus ojos en Jackson. El delantero de 25 años del Chelsea ve con buenos ojos el cambio, aunque ambos clubes todavía deben llegar a un acuerdo sobre los últimos detalles.

Al cambio, el inminente traspaso de Jackson al Aston Villa asciende a cerca de 76 millones de euros. Es más del doble de lo que Chelsea pagó por él al Villarreal en 2023: 37 millones de euros.

Desde entonces, Jackson ha disputado 81 partidos con el Chelsea, en los que sumó 30 goles y 12 asistencias. La pasada temporada fue cedido al Bayern de Múnich: 34 encuentros, 11 goles y 4 asistencias.