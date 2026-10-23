Oliver Kahn lanza una contundente advertencia a Julian Nagelsmann sobre la estabilidad del banquillo del Manchester United, club de la Premier League

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Oliver Kahn ha expresado importantes reservas ante la posibilidad de que Julian Nagelsmann asuma el mando del Manchester United. Mientras aumenta la presión sobre el actual entrenador, Michael Carrick, el exdirector general del Bayern de Múnich considera que Old Trafford quizá no sea el entorno ideal para el técnico de 39 años.

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Kahn señala la inestabilidad en Old Trafford

El legendario portero alemán ha expresado su preocupación por un posible salto de Nagelsmann a la Premier League. Con Carrick sometido a un intenso escrutinio tras una serie de malos resultados en el Manchester United, Nagelsmann se ha convertido en uno de los principales candidatos para tomar el relevo. Sin embargo, Kahn cree que la situación actual del club inglés plantea riesgos particulares para un entrenador que aún está desarrollando su carrera en la élite del fútbol europeo.

Kahn considera que la inestabilidad que ha marcado la historia reciente del club debería disuadir a cualquier entrenador que se plantee aceptar el puesto. Cree que la elevada rotación de técnicos en las últimas temporadas lo convierte en un lugar de trabajo inestable para cualquiera, especialmente para alguien sin una experiencia significativa en una liga extranjera. «Desde su punto de vista, no es una situación fácil. No tiene una amplia experiencia al más alto nivel, sobre todo en clubes extranjeros. Ni la Premier League ni el Manchester United se han caracterizado precisamente por su estabilidad en los banquillos en los últimos años», afirmó Kahn en una entrevista con Sky Germany.

El riesgo de fracasar

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La trayectoria profesional reciente de Nagelsmann también ha sido objeto de análisis por parte de Kahn. Tras sus etapas en el Bayern de Múnich y la selección alemana, que no cumplieron del todo las expectativas, el mítico portero cree que Nagelsmann debe ser prudente al elegir su próximo destino. Asumir tan pronto otro puesto de gran presión podría perjudicarle si el proyecto no encaja plenamente con su filosofía de juego y con sus puntos fuertes en el desarrollo de equipos como entrenador joven en el fútbol actual.

Kahn describió expresamente un posible fichaje por el Manchester United como un riesgo importante. Se preguntó si Nagelsmann debería dar prioridad a un proyecto estable o entrar en un entorno en el que muchos de sus predecesores han tenido dificultades para alcanzar el éxito a largo plazo. «Tiene que preguntarse: ¿cuál debería ser mi próximo paso? ¿Tiene que ser el paso adecuado? ¿O me vinculo de inmediato a un riesgo enorme como el Manchester United, donde prácticamente todos los entrenadores han acabado fracasando tarde o temprano en los últimos años?», explicó Kahn.

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El perfil de Nagelsmann como entrenador

El debate en torno a Nagelsmann suele centrarse en su capacidad para construir proyectos a largo plazo, más que para ofrecer soluciones inmediatas a plantillas divididas. Kahn reconoce que, aunque Nagelsmann tiene talento para desarrollar jugadores y sistemas de juego, quizá el Manchester United no tenga la paciencia que requiere ese enfoque. La exigencia de resultados inmediatos en Old Trafford suele chocar con el proceso metódico de reconstrucción que un entrenador como el ex del RB Leipzig prefiere aplicar cuando llega a un nuevo equipo.

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«El Bayern de Múnich y la selección ya supusieron grandes retos para él. Hay que pensar detenidamente en cuáles son tus puntos fuertes y a qué club puedes ayudar de verdad», señaló Kahn.

La decisión depende de Julian

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En última instancia, Kahn cree que solo Nagelsmann puede determinar si está preparado para la intensa atención que conlleva la Premier League. Aunque el atractivo de dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo es evidente, la realidad del puesto sigue siendo intimidante. Kahn concluyó su análisis reiterando que Nagelsmann es un constructor de equipos y que duda de que la estructura actual del United permita el crecimiento y la estabilidad que el técnico alemán necesita para triunfar.

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«Creo que Julian es alguien capaz de construir y desarrollar un club y un equipo. Si el Manchester United es el próximo paso adecuado para él es algo que solo él puede decidir», concluyó Kahn.