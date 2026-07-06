Oliver Glasner, vinculado al Feyenoord, ganará 15 millones de euros al año

Oliver Glasner dirigirá al Nottingham Forest las próximas tres temporadas. Según el periodista Florian Plettenberg, el técnico de 51 años será, tras Mikel Arteta (Arsenal), el entrenador mejor pagado de la Premier League.

A principios de junio, Marcel van der Kraan, de De Telegraaf, aseguraba que Glasner era candidato para sustituir a Robin van Persie en el Feyenoord.

Sin embargo, su fichaje por el Nottingham lo descartó por completo.

Ganará 13 millones de libras al año (más de 15 millones de euros).

A través de la web del club, Glasner ha declarado: «Estoy encantado de incorporarme al Nottingham Forest como entrenador jefe. Desde mis primeras conversaciones con el propietario y la directiva, me quedó claro que tienen una visión clara para este club y que confían plenamente en mí y en mi cuerpo técnico para construir juntos un futuro sólido a largo plazo».

«Esa confianza y ambición compartida, sumadas al potencial de la plantilla, fueron razones decisivas para elegir al Nottingham Forest. Tengo muchas ganas de construir algo bonito juntos», afirmó Glasner.

El director técnico Devy Rigaux ya desmintió haber hablado con Glasner; según el directivo belga del Feyenoord, solo se reunió con Giovanni van Bronckhorst.