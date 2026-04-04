Oliver advertía al Bayern del infierno del Bernabéu: ¡Más difícil que el Barcelona!

El legendario portero alemán Oliver Kahn ha recordado sus aterradoras vivencias en el estadio Santiago Bernabéu y ha dirigido un mensaje contundente a los jugadores del Bayern de Múnich antes de su esperado enfrentamiento con el Real Madrid, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el próximo martes.

En una entrevista con el diario alemán «Süddeutsche Zeitung», el histórico portero del gigante bávaro describió el ambiente en el feudo del Real Madrid como una experiencia excepcional, superior a la de cualquier otro estadio del mundo, y afirmó que «los 90 minutos en el Bernabéu son más agotadores que en cualquier otro lugar».

Kahn realizó una llamativa comparación entre los dos grandes de España, afirmando: «La afición de Madrid es mucho más intensa que la de Barcelona; sientes como si todo te empujara hacia abajo e intentara aplastarte... El ambiente allí es aterrador e intimidante, y ahora, con el nuevo techo del estadio, esa sensación es aún más clara y fuerte».

Kahn también advirtió al equipo del entrenador Vincent Kompany que no subestimara las difíciles circunstancias por las que ha pasado el Real Madrid últimamente, señalando que la fuerza del Merengue reside en su capacidad para remontar desde lo más bajo.

Y añadió: «El Real Madrid pasó por una etapa de agitación, cambio de entrenador y críticas, y de repente logró la victoria ante el Manchester City, y ahí se dieron cuenta de que podían darle la vuelta a la temporada... Eso es precisamente lo que hace que el Real Madrid sea tan peligroso».

Cabe recordar que el gigantesco portero alemán formó parte de la alineación inicial del Bayern de Múnich que infligió al Real Madrid una derrota en el Bernabéu en el año 2000 por 4-2, partido que fue la chispa que desencadenó una rivalidad futbolística histórica entre los Galácticos y el gigante alemán.