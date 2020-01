Olivares se siente perjudicado y descarta jugar en San José

El portero chileno estuvo unos días en Bolivia para jugar en el Santo, sin embargo no le cumplieron con el dinero prometido y se fue molesto.

El portero chileno Raúl Olivares descartó jugar la de América con San José y denunció que el club boliviano incumplió con algunas promesas, por lo que sólo perdió su tiempo en Oruro.

Olivares se mostró molesto por las promesas no cumplidas por la nueva directiva del club orureño que en un principio le dijeron que le pagarían un monto de dinero adelantado, pero a la hora de exigir el dinero no le dieron ni un centavo.

“Los acuerdos se respetan y jugar con la desesperación de los jugadores no es lo más apropiado, las ganas de jugar Copa Libertadores fueron el combustible para que yo asumiera mis gasto de pasaje y estadía para que cuando llegara el momento ustedes cambiaran lo acordado”, escribió Olivares en sus redes sociales.

El portero, que el año pasado estuvo en Always Ready, lamentó el tiempo que perdió en y sólo deseó suerte a San José que este miércoles debuta en la Copa Libertadores frente a Guaraní.

“Aun así les deseo lo mejor porque tengo compañeros que insistían que me quedará y les tengo mucho aprecio pero bajo esas condiciones debo seguir mi camino perjudicado si no tanto en lo económico más bien en el tiempo que eso nadie me lo devuelve”, finalizó el arquero trasandino.