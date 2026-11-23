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El delantero del Hull City Oli McBurnie ha elogiado al portero Konstantinos Tzolakis por su actuación decisiva en la victoria por 2-0 ante el Brighton en la Premier League. Aunque su doblete en el descuento puso fin a una racha de ocho partidos sin ganar, McBurnie admitió que el Hull tuvo suerte ante el Brighton.

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Un doblete en el descuento pone fin a la racha sin ganar

McBurnie marcó dos veces en el descuento para asegurar el triunfo del Hull por 2-0 ante el Brighton después de que Tzolakis mantuviera con vida a los locales. El portero griego frustró a Diego Gomez, Georginio Rutter, Pascal Gross y Lewis Dunk antes de que Costinha fuera expulsado por doble amonestación. McBurnie empujó el balón a la red en el minuto 92, dos minutos y 33 segundos después de la expulsión, y luego remató un centro de Mohamed Belloumi.

El autor del doblete elogia la gran actuación del portero griego

Con su primer doblete en la Premier League en su partido número 107, McBurnie ayudó al Hull a marcar dos goles en el minuto 90 en un mismo partido de la máxima categoría por primera vez y a ampliar a seis encuentros su inicio invicto en casa (dos victorias y cuatro empates).

En declaraciones posteriores a Sky Sports, el delantero atribuyó a su portero el mérito de mantenerlos en el partido: «La verdad es que no lo parece. No hemos perdido ningún partido en casa. Son un gran equipo y sabíamos que iba a ser difícil.

»Tuvimos suerte y contamos con el grandullón [Tzolakis] para evitar que el balón entrara en la portería, y eso es lo que hizo.

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»Él [Tzolakis] estuvo increíble. En realidad, lo ha estado toda la temporada para nosotros. Le tomamos un poco el pelo por su equipación, pero ha estado bien bajo palos.

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»Estuvo fantástico y hoy nos mantuvo en el partido. Sabemos que, si seguimos metidos en los partidos, confiamos en generar ocasiones, y eso fue lo que hicimos».

Tzolakis y Hurzeler valoran el partido

Con el Hull firmando su inicio invicto en casa más largo en una campaña de liga desde 2015-16, Tzolakis insistió en que el resultado fue fruto del trabajo colectivo: «Muchas paradas, pero también dos goles de Oli [McBurnie]. Fue un esfuerzo de equipo y todos nos ayudamos.

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»Aquí somos una unidad, un equipo. Jugamos los unos por los otros. Se vio un gran esfuerzo colectivo y merecimos llevarnos los tres puntos.

»En la primera parte sufrimos mucho, pero controlamos la segunda y marcamos dos goles en transición, dos goles de Oli, y eso fue todo».

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El Brighton, que desaprovechó la ocasión de recortar distancias con el líder, el Arsenal, tras su empate 2-2 con el Newcastle United, sufrió su tercera derrota de 2026 en la máxima categoría por un gol encajado en el minuto 90. Al abordar el revés en BBC Match of the Day, el técnico Fabian Hurzeler dijo: «Durante 65 minutos jugamos bien, pero después bajamos la intensidad, el nivel y la exigencia.

»En la Premier League te pueden castigar por eso, especialmente después de una tarjeta roja. En conjunto, fue un partido frustrante, pero tenemos que seguir adelante. Lo analizaremos. Ese es el proceso que seguimos.

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»Siempre insisto en mantener la humildad. Tenemos que trabajar más que el rival; de lo contrario, los rivales son demasiado buenos en la Premier League, y eso es lo que debemos hacer mejor».

El Hull refuerza su fortaleza en casa

Tras poner fin a una racha de ocho partidos sin ganar, el Hull tratará de trasladar esta capacidad de resistencia hasta el final a sus próximos compromisos y de proteger su condición de invicto en casa. El Brighton, por su parte, debe corregir rápidamente sus costosos errores en los minutos finales después de perder dos de sus últimos tres partidos ante equipos recién ascendidos. Con Costinha pendiente de sanción, el equipo de Hurzeler necesitará más disciplina para mantenerse cerca de los primeros puestos de la tabla.