Oleksandr Zinchenko está casi recuperado y vuelve a entrenarse de repente con el Ajax

El Ajax ha ofrecido a Oleksandr Zinchenko la posibilidad de entrenarse con el equipo, según informó Mike Verweij, de De Telegraaf, el martes por la mañana.

La temporada pasada, Zinchenko llegó procedente del Arsenal por 1,5 millones, pero la mala suerte se cebó con él en su segundo partido con el Ajax. Se rompió el ligamento cruzado y no volvió a jugar con el conjunto de Ámsterdam.

Ahora que el ucraniano está casi completamente recuperado de la lesión, el Ajax le ha ofrecido entrenarse con el equipo. Podría reincorporarse pronto a los entrenamientos colectivos.

El lateral izquierdo, que también puede jugar como centrocampista defensivo, se presentará el martes por la tarde en De Toekomst. Por el momento, no se habla de un posible nuevo contrato para Zinchenko, según Verweij.

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El periodista que sigue la actualidad del Ajax señala que podrían producirse negociaciones para un nuevo contrato después del parón invernal, pero actualmente no hay ninguna oferta sobre la mesa para el jugador de 29 años.

El Ajax pagó en febrero 1,5 millones de euros por Zinchenko, a quien el Arsenal había fichado del Manchester City en 2022 por el equivalente a 35 millones de euros. Sin embargo, nunca consiguió hacerse con un puesto fijo en los Gunners.

Zinchenko no es un desconocido en los campos neerlandeses. El lateral jugó durante un breve periodo en el PSV al comienzo de su carrera. Ha disputado 75 partidos internacionales con Ucrania.