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Ole Gunnar Solskjaer insiste en que Michael Carrick sigue siendo el hombre adecuado para sacar adelante al Manchester United, pese a una racha de nueve partidos sin ganar que ha dejado al equipo en el 17.º puesto de la Premier League. Solskjaer también reveló que se ofreció a hacerse cargo del equipo tras el despido de Ruben Amorim en enero, pero habló muy bien de Carrick, que fue su ayudante, cuando el club estaba valorando sus opciones.

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Solskjaer respalda a Carrick pese a la racha sin victorias

El equipo de Carrick cayó por 2-0 ante el Chelsea el sábado. Morgan Rogers marcó poco después del descanso y Cole Palmer transformó un penalti tras la expulsión de Lisandro Martinez. El United acumula ya nueve partidos sin ganar, su peor racha de este tipo desde 1988, y ocupa el 17.º puesto de la Premier League.

Solskjaer, sin embargo, mantiene su firme apoyo a Carrick. En declaraciones al medio noruego TV2, afirmó: «Michael tiene lo necesario para sacar adelante a ese club. Creo que es la persona adecuada. Entiende al club, entiende a la afición y sabe lo que se necesita. No se le ve ese “diablo” que lleva dentro. Pero está ahí, y yo también lo tengo. Nos parecemos muchísimo».

Solskjaer recomendó a Carrick a la directiva del United

Carrick, que jugó junto a Solskjaer en Old Trafford y después trabajó como su ayudante, fue nombrado entrenador interino tras el despido de Amorim en enero. Más tarde recibió el puesto de forma permanente después de llevar al United al tercer puesto y a la clasificación para la Champions League. Solskjaer reveló que había recomendado a su antiguo compañero de equipo.

«Quizá no mucha gente pensó que yo llegaría a ser entrenador de fútbol y, desde luego, no entrenador del Manchester United. Probablemente muchos pensaban lo mismo de Michael Carrick», dijo. «Cuando hablé con el United, también hablé muy bien de Michael. “Si lo elegís, os lleváis a una buena persona”, les dije. Creo que él hizo lo mismo por mí. Ninguno de los dos estaba desesperado por conseguir el puesto. Pero seguramente aceptaríamos si nos lo pidieran».

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Solskjaer se ofreció para asumir el cargo tras la salida de Amorim

Solskjaer, que estuvo tres años al frente del United antes de marcharse en 2021, fue relacionado con un regreso tras una etapa sin éxito en el Besiktas la temporada pasada. Confirmó que mantuvo conversaciones con la directiva del club en enero: «Tuve una buena charla con Jason Wilcox y Omar Berrada. No hablamos de la duración del contrato ni de nada por el estilo. Me ofrecí para asumir el cargo si era necesario y no puse ninguna condición. Compartí mi opinión sobre lo que necesita el club para avanzar. Tuvimos una conversación breve. No hubo negociaciones».

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Al recordar su etapa en el club, Solskjaer añadió: «Hubo momentos fantásticos, pero todo tiene su momento. Sí, lo echo de menos. Podría haberme imaginado quedándome allí para siempre, pero la vida sigue. Fue una etapa muy especial. Por supuesto que lo fue. Fue especial en muchos sentidos. Volver al pasado no siempre es buena idea. Sí, habría asumido el cargo [en enero], pero no tenía intención de continuar más allá del verano. Probablemente era el momento de que otra persona lo intentara. También siento que tengo asuntos pendientes. Naturalmente, habría sido divertido volver a tener la oportunidad».

Los partidos ante la Roma y el Aston Villa podrían decidir el futuro de Carrick

Se espera que Carrick esté en el banquillo cuando el United reciba a la Roma en la Champions League el martes. El Manchester United ocupa el 20.º puesto en la clasificación de la fase de liga y el equipo italiano, el 15.º.

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También está previsto que dirija el partido en casa contra el Aston Villa del próximo fin de semana, antes de que la directiva evalúe la situación durante el parón internacional. Según informa Metro, el United ya ha realizado contactos preliminares con Eddie Howe, Antonio Conte y Julian Nagelsmann.