El jugador de 23 años sufrió la lesión poco después de la reanudación, con 2-0 en el marcador, cuando se torció la rodilla durante un duelo. Konstantelias cayó al suelo, permaneció tendido en un primer momento y se llevó las manos a la cara. Los fisioterapeutas del Dortmund le hicieron todavía sobre el césped la llamada “prueba del cajón”, con la que se comprueba la estabilidad de las articulaciones.

Para Konstantelias, el partido terminó ahí. Se retiró cojeando del campo en el minuto 54 bajo aplausos de ánimo, y Marcel Sabitzer entró en su lugar. Las repeticiones de televisión apuntaban posiblemente a una lesión de mayor gravedad. El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac (54), se interesó directamente por Konstantelias en la banda e intentó animar a su nuevo extremo derecho, aunque sin demasiado éxito.

El director deportivo del Dortmund, Ole Book, dijo tras el partido en Sky: "Debemos ser cautos con lo que comunicamos hoy. Pero sí tememos una lesión grave". Preguntado por si ese temor apuntaba a una rotura del ligamento cruzado, respondió: "Ese temor, desde luego, existe". No obstante, primero se le realizarán más pruebas. Kovac también se mostró pesimista: "Desde luego, no sonó bien lo que me dijo el médico". No dio más detalles.

Hasta su sustitución, Konstantelias había firmado un debut impecable en la Bundesliga con la camiseta de los aurinegros. Junto a su compatriota griego Konstantinos Karetsas, participó prácticamente en todos los ataques peligrosos del subcampeón.

Coronó su gran actuación con el gol del 2-0 (45+1). Aprovechó un fino pase de Maximilian Beier desde la izquierda poco antes del descanso. Konstantelias remató hacia dentro entre las piernas del defensa del HSV Sebastiaan Bornauw (27). Este desvió ligeramente el balón y, por ello, el guardameta Daniel Heuer-Fernandes (33) no tuvo ninguna opción de detenerlo.

Konstantelias llegó hace apenas unos días, tras el frustrado fichaje de Said El Mala (20, 1. FC Köln), procedente del PAOK Salónica por 26 millones de euros. Está llamado a sustituir a Karim Adeyemi (24), que se marchó al Barca, y ya dejó una buena impresión en la Supercopa hace una semana contra el FC Bayern (1-2).