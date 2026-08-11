El partido entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña, en la octogésima primera edición de la Copa Teresa Herrera, en el estadio de Riazor la tarde de mañana miércoles, afronta una posible crisis.

Según el diario "Mundo Deportivo", la federación de aficionados del Deportivo de La Coruña, y otras peñas, han llamado a los seguidores del equipo a no acudir al partido de la Copa Teresa mañana en el estadio de Riazor.

Esta medida ha sido adoptada por las peñas de aficionados del Deportivo de La Coruña como protesta contra las condiciones que el club impone a los abonados de la grada "Marathón inferior", que consideran "discriminatorias" y "abusivas".

Las peñas señalaron en su comunicado que el objetivo es obligar a la junta directiva a encontrar una solución porque está "cada vez más desconectada de la esencia del club y de su afición".

Los organizadores de la protesta pidieron el apoyo de toda la masa social del Deportivo para presionar al club, y con este fin solicitan a los socios que tampoco "cedan" sus asientos porque, al tratarse de un partido amistoso, no cuenta dentro del "mínimo de partidos obligatorios" que el Deportivo exigirá a partir de esta temporada para renovar el abono.

Las peñas declararon: "Animamos a todos los aficionados del Deportivo a continuar con las protestas y a no dar marcha atrás en defensa de un modelo de club justo y respetuoso. Que Riazor refleje lo que siempre ha sido, y no una mera fachada comercial sin alma".