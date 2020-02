Ojo Real Madrid, que llega el ogro Guardiola: El terror del Bernabéu

Pep vuelve al estadio donde ha logrado sus mejores victorias para sumar un total de cinco en ocho visitas al templo madridistas.

y se miden en uno de los choques más interesantes de los octavos de final de la . Y lo hace con los focos puestos en sus banquillos ya que Zidane aseguró en la previa que esto no se trataba de un Zizou-Pep… y tiene razón, porque para muchos madridistas se trata de un Real Madrid vs Guardiola. Ningún hincha madridista olvida el pasado de Pep como azulgrana, no solo como jugador si no como técnico que tuvo atemorizado al madridismo durante su etapa.

La Copa del Rey se puede ver esta temporada en DAZN. Suscríbete entrando aquí por 9,99€ al mes con el primer mes de prueba gratuito

El coco visita el feudo madridista por novena vez. En cinco de las siete anteriores visitas se llevó la victoria enmudeciendo al Bernabéu. Doloroso fue aquel 2-6 de 2009 con Piqué marcando en el festival de Messi. Tampoco se olvidan del 0-2 en las semifinales de Champions donde Leo brilló y donde Mourinho, por entonces técnico blanco dejó una de las frases que pasaron a la historia de una rivalidad histórica: “Me daría vergüenza ganar la Champions como Guardiola”.

Más equipos

La única derrota de Pep en el Bernabéu llegó como técnico del Bayern donde los bávaros perdieron 1-0 en un Chamartín abarrotado.

El artículo sigue a continuación

El Madrid es el equipo ante el que más veces se ha enfrentado Guardiola en su carrera. 17 duelos con nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Todo un bagaje positivo para el de Santpedor que aparece también como único técnico capaz de haber dejado a cero al conjunto blanco en su estadio en las 22 últimas eliminatorias. Por todo ello, Pep es el terror del Bernabéu.

La cara positiva: El récord de Zidane y un City sin ganar en Madrid

En la otra cara de la moneda está Zidane, quien ha ganado sus 12 eliminatorias de Champions como técnico del Madrid, además de que el City nunca ha ganado al Real Madrid perdiendo en sus dos visitas al Bernabéu y certificando dos empates en Manchester.

Al margen, el Real Madrid ha superado sus cuatro anteriores rondas eliminatorias de Champions League ante rivales ingleses: 5-0 global vs (cuartos de 2010/11), 3-2 vs Manchester Utd (octavos de 2012/13), 1-0 vs Manchester City (semifinales 2015/16) y 3-1 vs (final 2017/18).