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El centrocampista del Athletic Club Oihan Sancet espera que la selección del País Vasco obtenga el reconocimiento oficial para competir en un futuro Mundial. El internacional español expresó su deseo antes de debutar con Euskal Selekzioa este sábado ante Venezuela.

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La selección vasca se prepara para una cita especial

Sancet ha expresado su apoyo a la aspiración del País Vasco de obtener reconocimiento oficial en el fútbol, mientras la selección de Jagoba Arrasate inició el jueves una concentración de dos días en Lezama. El partido del sábado en San Mames coincide con el 90.º aniversario del primer Gobierno vasco, aunque los problemas físicos obligaron a Aitor Fernandez, Dani Vivian y Hugo Rincon a causar baja.

Posteriormente fueron convocados Unai Marrero, Andoni Gorosabel y Benat Prados, además del defensa Igor Zubeldia.

Sancet comparte su sueño de jugar un Mundial

Aunque marcó en su debut con la selección absoluta de España ante Escocia durante un partido de clasificación para la Eurocopa de 2023, el centrocampista navarro Sancet dejó clara su postura antes de debutar con la selección vasca.

«Es un orgullo jugar con el equipo al que quieres y ojalá suceda y algún día podamos disputar un Mundial con la selección de nuestro país», declaró Sancet ante los periodistas en Lezama.

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Tras perderse cuatro partidos con su club por un problema muscular, el mediapunta del Athletic confirmó que está «totalmente recuperado» y añadió que enfrentarse a Venezuela «me ayudará a recuperar el ritmo».

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También destacó la calidad del equipo: «Tenemos una gran selección y podemos conseguir muchas cosas».

Arrasate apoya la petición de reconocimiento oficial

La Federación Vasca de Fútbol ha vuelto a solicitar recientemente el reconocimiento oficial al Consejo Superior de Deportes de España, siguiendo los precedentes del surf y la pelota vasca, disciplinas en las que la región ha conquistado títulos mundiales de jai alai y pelota a mano por parejas.

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«Viví de primera mano lo ocurrido con la pelota junto a gente de Berriatua que viajó a Argentina y Uruguay, y estoy orgulloso de lo que consiguieron. Cada deporte tiene sus matices y, sin duda, habrá intereses contrapuestos, pero el primer paso es tener una voluntad firme y creo que la tenemos», afirmó Arrasate, entrenador de Osasuna.

Tras el partido del año pasado contra Palestina ante 51.000 aficionados, señaló que «el listón está muy alto, pero estamos llenos de ilusión», antes de añadir: «Cuando los jugadores se ponen esta camiseta, lo dan todo. Veo un brillo en sus ojos, ganas de hacerlo bien y, ¿por qué no, de volver a ganar? Tenemos calidad para competir contra grandes selecciones y el sábado es un gran escenario para demostrarlo».

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Últimos preparativos antes del partido del sábado

La selección celebrará el viernes por la mañana un entrenamiento abierto al público en Saint-Jean-de-Luz antes de depositar flores en la tumba del primer presidente vasco, Jose Antonio Aguirre. Arrasate tiene previsto alinear dos onces distintos el sábado por la tarde para que todos los jugadores participen en el partido contra la selección de Venezuela. Después, los jugadores regresarán a sus clubes para disputar sus compromisos nacionales.