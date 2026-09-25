La selección de Arabia Saudí anunció la exclusión de su guardameta Nawaf Al Aqidi de la lista que participa en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", que la ciudad de Yeda acoge durante el periodo actual.

Nawaf Al Aqidi había sufrido una lesión durante la victoria por 1-0 sobre Kuwait, anteayer miércoles, en el estadio Al Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

La cuenta oficial de la selección saudí en la red social "X" publicó un comunicado en el que decía: "El director técnico de la selección nacional, Georgios Donis, ha excluido al jugador Nawaf Al Aqidi de la concentración de Arabia Saudí celebrada en Yeda, dentro de las competiciones de la Copa del Golfo 27".

Aclaró que "ello se basa en el informe médico de los resultados de las pruebas médicas que el jugador se realizó sobre la zona de su lesión en la articulación de la mano, las cuales mostraron que no está en condiciones y que necesita un programa terapéutico y de rehabilitación".

El entrenador griego había convocado, ayer jueves, a Abdulqaddus Atiyah, guardameta del Al Ula, para unirse a la lista de la selección en el torneo del Golfo, con el fin de cubrir la ausencia de Nawaf Al Aqidi en el resto de sus partidos.

Se espera que Mohammed Al Owais, guardameta del Al Hilal, sea el primer portero de Arabia Saudí en el resto de los partidos del torneo, tras haber sido quien ocupó ese puesto en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

La selección saudí se prepara para enfrentarse a su homóloga de Omán, mañana sábado, en el estadio Al Inma, en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo Golfo 27.

Arabia Saudí necesita ganar con cualquier resultado para sellar su clasificación a las semifinales del torneo del Golfo, independientemente del resultado de su partido ante Irak en la tercera jornada, el próximo martes.