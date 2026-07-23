Oficialmente... La liga estadounidense abre una investigación sobre el fichaje de Casemiro

La alegría del Inter Miami por anunciar el fichaje del brasileño Casemiro no duró mucho, ya que la liga estadounidense decidió abrir una investigación sobre esta operación.

Casemiro se unió ayer miércoles a las filas del Inter Miami como agente libre, tras la finalización de su contrato con el Manchester United, para sumarse a las numerosas estrellas del equipo estadounidense, encabezadas por la dupla Lionel Messi y Luis Suárez.

La MLS señaló en un comunicado oficial, revelado por el diario inglés "The Sun", que ha abierto una investigación sobre el fichaje de Casemiro por presuntas infracciones de las normas de negociación por parte del Inter Miami.

Estas acusaciones tienen que ver con los "derechos de descubrimiento", un sistema que otorga a los clubes prioridad para negociar con jugadores internacionales no registrados en la competición.

Este sistema estipula que ningún club tiene derecho a entablar negociaciones con un jugador si sus derechos de descubrimiento están registrados a nombre de otro club, salvo que se obtengan dichos derechos o se alcance un acuerdo con él.

El club Los Angeles Galaxy poseía los derechos de descubrimiento de Casemiro, lo que podría obligar al Inter Miami a pagar 750.000 libras esterlinas.

El comunicado decía: "La liga está recopilando toda la información pertinente y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que se complete la revisión".

Y añadió: "Aunque el club Inter Miami y el club Los Angeles Galaxy alcanzaron un acuerdo sobre la prioridad de descubrimiento de talentos para la contratación de Casemiro, los términos se revelarán cuando concluya la investigación sobre la manipulación".

Está previsto que el importe de la tarifa que pagará el club Inter Miami al club Los Angeles Galaxy a cambio de los derechos de descubrimiento de Casemiro se determine una vez finalizada la investigación.