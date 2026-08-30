La Asamblea General de la Federación Saudí de Fútbol ratificó este domingo la victoria de la candidatura de Bader Al Rezaiza para la presidencia del consejo de administración de la Federación en el próximo mandato.

Las elecciones se resolvieron por aclamación, sin necesidad de recurrir a la votación, tras confirmarse que la única candidatura presentada cumplía con todas las condiciones y normas electorales.

Bader Al Rezaiza asumió el cargo de presidente del consejo de administración dentro de la candidatura, mientras que Luay Mashabi ocupó el puesto de vicepresidente. La candidatura incluyó además a 7 nombres como miembros del consejo: Lamia bin Bahian, Fahd Al Mansour, Salman Al Sudairi, Thamer Al Saadoun, Omar Al Juraisi, Nicolás Cuar y Gerard Rudi.

El comité electoral del consejo de administración de la Federación Saudí de Fútbol, en su sexto mandato, había revelado el pasado miércoles la lista definitiva de candidatos a los cargos de presidente, vicepresidente y miembros del consejo de administración, tras completar los procedimientos de impugnaciones y reclamaciones y finalizar el plazo destinado a la retirada de candidatos.

La ratificación de la lista definitiva se produjo dentro del calendario establecido para el proceso electoral, anunciado previamente el pasado 16 de julio, antes de que las elecciones se resolvieran finalmente a favor de la única candidatura por aclamación, sin necesidad de celebrar votación alguna.

Con ello, Bader Al Rezaiza inicia su nuevo mandato como presidente de la Federación Saudí de Fútbol, en sustitución de Yasser Al Misehal, por un período de 4 años.

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