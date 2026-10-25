La Liga Profesional Saudí anunció el aplazamiento del partido entre el Al-Hilal y el Al-Ettifaq, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, por un periodo de 48 horas, de modo que se disputará el 7 de noviembre en lugar de la fecha prevista anteriormente, el 5 de noviembre.

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La decisión llega para conceder al Al-Hilal un periodo de descanso adicional antes de reanudar sus competiciones locales, después de que estuviera previsto que se enfrentara al Shabab Al-Ahli Dubái de los Emiratos el 3 de noviembre, dentro de las competiciones de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de la élite de Asia.

En virtud de la nueva modificación, el Al-Hilal dispondrá de dos días adicionales antes del enfrentamiento ante el Al-Ettifaq, en el marco de la consideración de su calendario de participaciones continentales y locales, con el equipo buscando mantener la preparación de sus jugadores durante un periodo que atraviesa una acumulación de partidos.

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El enfrentamiento ante el Al-Ettifaq representaba una parada importante para el Al-Hilal en su recorrido en la Liga Roshn, pero la modificación de su fecha concederá al cuerpo técnico dirigido por el italiano Simone Inzaghi un margen adicional para prepararse, tras disputar el compromiso asiático.

El Al-Hilal encabeza la clasificación de la Liga Roshn con 27 puntos, después de su victoria sobre el Al-Qadsiah en la jornada 11, por un resultado de 3-2.



