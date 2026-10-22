¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

Oficialmente: aplazado el partido entre Al Ahli y Al Khaleej en la Roshn League

Al Ahli vs Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
1ª División
Arabia Saudí

¿Cuándo se disputa el partido?

El Al-Ahli anunció el aplazamiento de su partido que estaba previsto ante el Al-Khaleej la tarde de este jueves en la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

El Al-Ahli debía recibir a su rival, el Al-Khaleej, en el estadio Al-Inma dentro de la jornada 11 de la competición, pero el conjunto de Yeda confirmó que el encuentro no se disputará en su fecha prevista.

El Al-Ahli señaló, en un comunicado a través de su sitio oficial en internet, al mediodía de hoy, que la Liga de Profesionales decidió aplazar el partido, y que su nueva fecha se determinará más adelante.

Aunque el Al-Ahli no ofreció detalles sobre el motivo del aplazamiento ni sobre la nueva fecha propuesta, informaciones periodísticas previas revelaron los detalles.

Según lo señalado por el periodista saudí Sami Al-Qadi, se decidió aplazar el partido debido a condiciones aéreas, ya que el Al-Khaleej no pudo salir del aeropuerto de Dammam en su camino hacia Yeda.

Indicó que es probable que el partido se dispute mañana viernes en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, mientras que el partido del Al-Ittihad y el Al-Diriyah se jugará en el estadio Al-Inma.

En caso de que así sea, la jornada de mañana contará con la disputa de 4 partidos de los grandes clubes en la Liga Roshn dentro de la misma jornada, pues además de los dos encuentros mencionados también jugarán el Al-Nassr ante el Al-Faisaly, y el Al-Hilal frente al Al-Qadsiah.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google