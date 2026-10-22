El Al-Ahli anunció el aplazamiento de su partido que estaba previsto ante el Al-Khaleej la tarde de este jueves en la Liga Roshn Saudí de Profesionales.

El Al-Ahli debía recibir a su rival, el Al-Khaleej, en el estadio Al-Inma dentro de la jornada 11 de la competición, pero el conjunto de Yeda confirmó que el encuentro no se disputará en su fecha prevista.

El Al-Ahli señaló, en un comunicado a través de su sitio oficial en internet, al mediodía de hoy, que la Liga de Profesionales decidió aplazar el partido, y que su nueva fecha se determinará más adelante.

Aunque el Al-Ahli no ofreció detalles sobre el motivo del aplazamiento ni sobre la nueva fecha propuesta, informaciones periodísticas previas revelaron los detalles.

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Según lo señalado por el periodista saudí Sami Al-Qadi, se decidió aplazar el partido debido a condiciones aéreas, ya que el Al-Khaleej no pudo salir del aeropuerto de Dammam en su camino hacia Yeda.

Indicó que es probable que el partido se dispute mañana viernes en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, mientras que el partido del Al-Ittihad y el Al-Diriyah se jugará en el estadio Al-Inma.

En caso de que así sea, la jornada de mañana contará con la disputa de 4 partidos de los grandes clubes en la Liga Roshn dentro de la misma jornada, pues además de los dos encuentros mencionados también jugarán el Al-Nassr ante el Al-Faisaly, y el Al-Hilal frente al Al-Qadsiah.