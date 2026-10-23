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Loai Mohamed
Traducido por

Oficial: una sorpresa que trastoca los planes del París y amenaza con la ausencia de sus estrellas en la gala del Balón de Oro

Paris Saint-Germain vs Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
Ligue 1
Francia

Golpe inesperado para el Paris Saint-Germain que repite la escena del año pasado

Las manifestaciones previstas en la capital francesa, París, han provocado un cambio en la fecha del esperado duelo entre el Paris Saint-Germain y el Lyon, correspondiente a la octava jornada de la liga francesa, después de que la organización de la competición anunciara el aplazamiento del partido al lunes, en lugar de disputarse este domingo en el estadio Parque de los Príncipes, a petición de las autoridades de seguridad.

La decisión llega una semana después de las manifestaciones del 17 de octubre, que registraron la participación de cientos de miles de personas en varias ciudades francesas, en medio de previsiones de una amplia movilización popular durante la nueva protesta prevista para el sábado 24 de octubre.

Las autoridades buscan reforzar las medidas de seguridad, especialmente tras producirse actos de violencia y saqueos de tiendas en varias grandes ciudades durante las protestas anteriores, pese al carácter pacífico que predominó en la mayoría de las concentraciones.

Jean-Didier Berger, ministro delegado del Ministerio del Interior, anunció que el despliegue de seguridad será un 20% mayor en comparación con las medidas anteriores.

Esto generó la necesidad de movilizar a un gran número de fuerzas de seguridad, especialmente en la capital, lo que llevó a la policía de París a tomar la decisión del aplazamiento.

Y aunque la Liga de Fútbol Profesional francesa no respaldó el cambio de fecha del partido, la decisión final fue favorable a las autoridades de seguridad.

Choque con la noche del Balón de Oro

El efecto de la decisión no se limitó a cambiar la fecha del partido, sino que también lo situó en un horario que coincide con la gala del Balón de Oro de 2026, prevista en Londres el lunes, en una paradoja que podría privar a algunas estrellas del Paris Saint-Germain de seguir el evento, lejos de los compromisos futbolísticos.

Las miradas se dirigen a varios jugadores del conjunto parisino candidatos a competir por el premio, entre ellos Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Vitinha y otros, teniendo en cuenta que la estrella georgiana está lesionada del ligamento cruzado.

Esta coincidencia trae a la memoria lo ocurrido el año pasado, cuando las fuertes lluvias en la región de Bouches-du-Rhône provocaron el aplazamiento del partido entre el Olympique de Marsella y el Paris Saint-Germain, que terminó con victoria del Marsella por 1-0, y que se disputó en el estadio Vélodrome coincidiendo con la gala del Balón de Oro de 2025, en la que Dembélé fue coronado con el premio.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LyonLyonOL
7421135+814
W
L
W
D
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
W
W
W
W
L
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
W
L
W
D
W
4
LilleLilleLIL
7421105+514
D
W
L
W
W
5
MónacoMónacoASM
7421106+414
L
D
W
D
W
6
RennesRennesREN
74121514+113
L
W
L
W
W
7
LorientLorientFCL
732276+111
W
W
L
D
W
8
LensLensRCL
73131411+310
W
W
L
D
L
9
MarsellaMarsellaOM
73041410+49
W
W
L
L
L
10
BrestBrestB29
72321310+39
D
W
L
L
W
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
W
D
W
D
L
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
W
L
W
W
L
13
NizaNizaNCE
722369-38
L
W
W
L
D
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
L
L
L
D
W
15
AngersAngersSCO
7214915-67
L
L
W
D
L
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
L
L
W
D
D
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
L
L
L
L
L
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
L
L
L
D
L
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